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https://ria.ru/20201014/snv-1579768984.html
В СФ обвинили США в намерении присвоить инициативу по пролонгации СНВ-3
США хотят присвоить себе российскую инициативу по пролонгации СНВ-3, вывернув при этом ее наизнанку, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T14:36
2020-10-14T14:36
россия
виктор бондарев
совет федерации рф
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> хотят присвоить себе российскую инициативу по пролонгации СНВ-3, вывернув при этом ее наизнанку, заявил председатель комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по обороне и безопасности <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Bondarev/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Бондарев</a>.Ранее спецпосланник президента США по контролю над вооружениями <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a> заявил, что Вашингтон готов "уже завтра" продлить договор СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов и считает, что достиг "принципиального" соглашения с Москвой на этот счет."Хочу напомнить, что Россия уже неоднократно первой предлагала американцам пролонгировать СНВ-3 или перезаключить его с учётом новой геополитической ситуации и увеличившихся научно-технических возможностей третьих стран. Нашу инициативу Штаты хотят присвоить себе, вывернув её к тому же наизнанку", - заявил журналистам Бондарев.По его словам, США за считанные месяцы до окончания действия СНВ-3 заговорили о его продлении, хотя долгое время до этого американское руководство выражало как раз противоположные намерения, поскольку хотят преподнести "легковерным членам мирового сообщества" всё так, будто бы конструктивные инициативы исходят от них.Бондарев отметил, что Россия по-прежнему считает необходимым заключение нового договора о СНВ после прекращения действия нынешнего. "Вопрос лишь в параметрах и готовности контрагентов действовать с учётом наших интересов. Россия уже совсем не та, что была в перестройку и постперестроечные лихие девяностые. Сегодня все международные договоры и соглашения мы заключаем только на паритетных условиях, не жертвуя национальными интересами, а также соображениями национальной и мировой безопасности ради дешёвой популярности в западных кругах", - заявил глава комитета.
https://ria.ru/20201014/snv-1579755661.html
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россия, виктор бондарев, совет федерации рф, сша, в мире

В СФ обвинили США в намерении присвоить инициативу по пролонгации СНВ-3

14:36 14.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРакетная установка грунтового базирования "Тополь", снятая с боевого дежурства в рамках действия "Договора о сокращении наступательных вооружений"
Ракетная установка грунтового базирования Тополь, снятая с боевого дежурства в рамках действия Договора о сокращении наступательных вооружений - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. США хотят присвоить себе российскую инициативу по пролонгации СНВ-3, вывернув при этом ее наизнанку, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
Ранее спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон готов "уже завтра" продлить договор СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов и считает, что достиг "принципиального" соглашения с Москвой на этот счет.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
Вчера, 13:34
Лавров не видит перспективы подписания СНВ-3
"Хочу напомнить, что Россия уже неоднократно первой предлагала американцам пролонгировать СНВ-3 или перезаключить его с учётом новой геополитической ситуации и увеличившихся научно-технических возможностей третьих стран. Нашу инициативу Штаты хотят присвоить себе, вывернув её к тому же наизнанку", - заявил журналистам Бондарев.
По его словам, США за считанные месяцы до окончания действия СНВ-3 заговорили о его продлении, хотя долгое время до этого американское руководство выражало как раз противоположные намерения, поскольку хотят преподнести "легковерным членам мирового сообщества" всё так, будто бы конструктивные инициативы исходят от них.

"Президент США Дональд Трамп неплохой психолог, и он понимает общественный запрос на мир, на разрядку напряжённости и на погружение во внутриполитические вопросы. Вот в рамках предвыборной кампании он и сделал через своего спецпредставителя такое "популярное" заявление и скорее всего с намерением увеличить свой электорат".

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев на заседании Совета Федерации РФ. 7 ноября 2018
Виктор Бондарев
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности
Бондарев отметил, что Россия по-прежнему считает необходимым заключение нового договора о СНВ после прекращения действия нынешнего. "Вопрос лишь в параметрах и готовности контрагентов действовать с учётом наших интересов. Россия уже совсем не та, что была в перестройку и постперестроечные лихие девяностые. Сегодня все международные договоры и соглашения мы заключаем только на паритетных условиях, не жертвуя национальными интересами, а также соображениями национальной и мировой безопасности ради дешёвой популярности в западных кругах", - заявил глава комитета.
 
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РоссияВиктор БондаревСовет Федерации РФСШАВ мире
 
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