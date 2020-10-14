https://ria.ru/20201014/snv-1579768984.html

В СФ обвинили США в намерении присвоить инициативу по пролонгации СНВ-3

США хотят присвоить себе российскую инициативу по пролонгации СНВ-3, вывернув при этом ее наизнанку, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T14:36

2020-10-14T14:36

2020-10-14T14:36

россия

виктор бондарев

совет федерации рф

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> хотят присвоить себе российскую инициативу по пролонгации СНВ-3, вывернув при этом ее наизнанку, заявил председатель комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по обороне и безопасности <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Bondarev/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Бондарев</a>.Ранее спецпосланник президента США по контролю над вооружениями <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a> заявил, что Вашингтон готов "уже завтра" продлить договор СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов и считает, что достиг "принципиального" соглашения с Москвой на этот счет."Хочу напомнить, что Россия уже неоднократно первой предлагала американцам пролонгировать СНВ-3 или перезаключить его с учётом новой геополитической ситуации и увеличившихся научно-технических возможностей третьих стран. Нашу инициативу Штаты хотят присвоить себе, вывернув её к тому же наизнанку", - заявил журналистам Бондарев.По его словам, США за считанные месяцы до окончания действия СНВ-3 заговорили о его продлении, хотя долгое время до этого американское руководство выражало как раз противоположные намерения, поскольку хотят преподнести "легковерным членам мирового сообщества" всё так, будто бы конструктивные инициативы исходят от них.Бондарев отметил, что Россия по-прежнему считает необходимым заключение нового договора о СНВ после прекращения действия нынешнего. "Вопрос лишь в параметрах и готовности контрагентов действовать с учётом наших интересов. Россия уже совсем не та, что была в перестройку и постперестроечные лихие девяностые. Сегодня все международные договоры и соглашения мы заключаем только на паритетных условиях, не жертвуя национальными интересами, а также соображениями национальной и мировой безопасности ради дешёвой популярности в западных кругах", - заявил глава комитета.

https://ria.ru/20201014/snv-1579755661.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, виктор бондарев, совет федерации рф, сша, в мире