https://ria.ru/20201014/shkoly-1579798977.html

Школы Подмосковья не планируют переходить на удаленку

В министерстве образования Московской области рассказали о работе школ в период распространения коронавируса. На минувшей неделе около половины школьников... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T16:22

2020-10-14T16:22

2020-10-14T16:47

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. </strong>В министерстве образования Московской области рассказали о работе школ в период распространения коронавируса. На минувшей неделе около половины школьников отправили на плановые каникулы. С 12 октября дети вернулись к учебе, введение удаленки не планируется, сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/shkoly-podmoskovja-prodolzhili-rabotat-shtatno-planov-po-perehodu-na-udalenku-net/" target="_blank">"360"</a>."В настоящий момент школы Подмосковья работают в штатном режиме. На прошлой неделе почти половина наших школ была на плановых каникулах, это школы с модульной системой обучения. С понедельника там уже начались занятия", – уточнили в ведомстве.Отмечается, что только шесть из полутора тысяч учебных общеобразовательных учреждений перевели на дистанционное обучение. В настоящий момент отдыхают 17 организаций. Штатно работают и учреждения дополнительного образования.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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