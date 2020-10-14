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В московских школах введут новый формат преподавания
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ряде классов в Москве планируется ввести новый формат преподавания – тьюторство (от англ. tutor – наставник, репетитор), РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T09:08
2020-10-14T09:08
2020-10-14T09:21
социальный навигатор
сн_образование
сергей собянин
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ряде классов в Москве планируется ввести новый формат преподавания – тьюторство (от англ. tutor – наставник, репетитор), будут приглашены студенты и выпускники педвузов.Он добавил, что для проведения уроков в школы будут временно приглашены студенты и выпускники педагогических вузов. Опытные учителя будут оказывать помощь тьюторам и контролировать учебный процесс в дистанционном режиме в качестве старших наставников, отметил Собянин.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ряде классов в Москве планируется ввести новый формат преподавания – тьюторство (от англ. tutor – наставник, репетитор), будут приглашены студенты и выпускники педвузов.
"Чтобы лучше защитить от угрозы заражения коронавирусом учителей старшего возраста и педагогов, страдающих хроническими заболеваниями, через две-три недели в отдельных классах планируется ввести новый формат преподавания – тьюторство", - написал Собянин в своем блоге.
Он добавил, что для проведения уроков в школы будут временно приглашены студенты и выпускники педагогических вузов. Опытные учителя будут оказывать помощь тьюторам и контролировать учебный процесс в дистанционном режиме в качестве старших наставников, отметил Собянин.