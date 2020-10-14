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В московских школах введут новый формат преподавания

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ряде классов в Москве планируется ввести новый формат преподавания – тьюторство (от англ. tutor – наставник, репетитор), РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T09:08

2020-10-14T09:08

2020-10-14T09:21

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сн_образование

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ряде классов в Москве планируется ввести новый формат преподавания – тьюторство (от англ. tutor – наставник, репетитор), будут приглашены студенты и выпускники педвузов.Он добавил, что для проведения уроков в школы будут временно приглашены студенты и выпускники педагогических вузов. Опытные учителя будут оказывать помощь тьюторам и контролировать учебный процесс в дистанционном режиме в качестве старших наставников, отметил Собянин.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, сергей собянин, москва, общество