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В московских школах введут новый формат преподавания
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ряде классов в Москве планируется ввести новый формат преподавания – тьюторство (от англ. tutor – наставник, репетитор), РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T09:08
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москва
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ряде классов в Москве планируется ввести новый формат преподавания – тьюторство (от англ. tutor – наставник, репетитор), будут приглашены студенты и выпускники педвузов.Он добавил, что для проведения уроков в школы будут временно приглашены студенты и выпускники педагогических вузов. Опытные учителя будут оказывать помощь тьюторам и контролировать учебный процесс в дистанционном режиме в качестве старших наставников, отметил Собянин.
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социальный навигатор, сн_образование, сергей собянин, москва, общество

В московских школах введут новый формат преподавания

09:08 14.10.2020 (обновлено: 09:21 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУченики во время урока
Ученики во время урока - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ряде классов в Москве планируется ввести новый формат преподавания – тьюторство (от англ. tutor – наставник, репетитор), будут приглашены студенты и выпускники педвузов.

"Чтобы лучше защитить от угрозы заражения коронавирусом учителей старшего возраста и педагогов, страдающих хроническими заболеваниями, через две-три недели в отдельных классах планируется ввести новый формат преподавания – тьюторство", - написал Собянин в своем блоге.

Он добавил, что для проведения уроков в школы будут временно приглашены студенты и выпускники педагогических вузов. Опытные учителя будут оказывать помощь тьюторам и контролировать учебный процесс в дистанционном режиме в качестве старших наставников, отметил Собянин.
 
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеСергей СобянинМоскваОбщество
 
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