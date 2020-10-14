https://ria.ru/20201014/shkolniki-1579852313.html
В Ленинградской области пропавших школьников нашли живыми
Трое 13-летних подростков из Приозерского района Ленинградской области, которые накануне ушли гулять и не вернулись домой, найдены живыми и здоровыми, сообщает... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T21:07
2020-10-14T21:07
2020-10-14T21:07
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
приозерский район
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости.</strong> Трое 13-летних подростков из <a href="http://ria.ru/location_Priozerskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Приозерского района</a> <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>, которые накануне ушли гулять и не вернулись домой, найдены живыми и здоровыми, сообщает региональное следственное управление.Ранее следственные органы организовали доследственную проверку по факту исчезновения трех мальчиков 13 лет, которые во вторник пропали в поселке Саперное, отправившись гулять.Подробности пока не уточняются.
https://ria.ru/20201009/shkolnitsa-1579119990.html
1
россия
ленинградская область
приозерский район
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, приозерский район, происшествия