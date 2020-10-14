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В Ленинградской области пропавших школьников нашли живыми
Трое 13-летних подростков из Приозерского района Ленинградской области, которые накануне ушли гулять и не вернулись домой, найдены живыми и здоровыми, сообщает... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T21:07
2020-10-14T21:07
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
приозерский район
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости.</strong> Трое 13-летних подростков из <a href="http://ria.ru/location_Priozerskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Приозерского района</a> <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>, которые накануне ушли гулять и не вернулись домой, найдены живыми и здоровыми, сообщает региональное следственное управление.Ранее следственные органы организовали доследственную проверку по факту исчезновения трех мальчиков 13 лет, которые во вторник пропали в поселке Саперное, отправившись гулять.Подробности пока не уточняются.
https://ria.ru/20201009/shkolnitsa-1579119990.html
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россия
ленинградская область
приозерский район
РИА Новости
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россия, следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, приозерский район, происшествия

В Ленинградской области пропавших школьников нашли живыми

21:07 14.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Трое 13-летних подростков из Приозерского района Ленинградской области, которые накануне ушли гулять и не вернулись домой, найдены живыми и здоровыми, сообщает региональное следственное управление.
Ранее следственные органы организовали доследственную проверку по факту исчезновения трех мальчиков 13 лет, которые во вторник пропали в поселке Саперное, отправившись гулять.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
9 октября, 22:18
В Тверской области нашли пропавшую школьницу

"Детей нашли, все живы и здоровы", - сообщает СУ СК РФ по Ленобласти.

Подробности пока не уточняются.
 
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ленинградская областьПриозерский районПроисшествия
 
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