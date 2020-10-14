https://ria.ru/20201014/shkolniki-1579753301.html

Родители и учителя оценили перевод московских школьников на дистанционку

В России поддержали решение мэра Москвы Сергея Собянина о переводе с 19 октября учеников старших классов переходят на дистанционный режим обучения, а ученики... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T13:35

2020-10-14T13:35

2020-10-14T14:20

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> В России поддержали решение мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Собянина</a> о переводе с 19 октября учеников старших классов переходят на дистанционный режим обучения, а ученики младших классов, наоборот, возвращаются в <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_SHkoly" target="_blank">школы</a>. Негосударственным образовательным организациям также рекомендовали перейти на дистанционный режим. До 1 ноября не будут работать кружки и секции.Помимо этого, в некоторых классах введут новый формат преподавания — тьюторство. В школы временно пригласят студентов и выпускников педагогических вузов для того, чтобы вести уроки. Опытные учителя будут контролировать учебный процесс из дома."Надо гибко реагировать"Заслуженный учитель России , член-корреспондент РАО и директор школы №109 <a href="http://ria.ru/person_evgeniy-yamburg/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Ямбург</a> в беседе с "<a href="https://360tv.ru/news/" target="_blank" rel="nofollow noopener">360</a>" назвал меры, принятые мэром столицы, взвешенными и грамотными.Он пояснил, что находится "на земле" и видит ситуацию. По его мнению, учебные заведения научились работать со старшеклассниками на дистанционке. Говоря же о возможности в будущем перевести на такой режим и младшеклассников, Ямбург посоветовал относится к этому с осторожностью. Он признал, что механизм такого вида обучения налажен, однако в этом случае ответственность за их обучение во многом ложится на плечи родителей. А они, по его мнению, не знают ни программ, ни современных подходов к образованию."Надо гибко реагировать на то, что происходит", — подытожил Ямбург.Опрос центра проектирования "Платформа", мастерской управления "Сенеж" и <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_Associacija_po_svjazjam_s_obshhestvennostju/" target="_blank" data-auto="true">Российской ассоциации по связям с общественность</a> показал, что как родители и преподаватели относятся к онлайн-обучению в школе.Так, по мнению 81% родителей школьников и 69% учителей, принявших участие в исследовании, такой формат обучения не заменит очный.Опыт пандемии показал, что во время "удаленки" учитель хуже контролирует детей и контактирует с ними. Кроме того, преподаватель не может реагировать на поведение учеников. Родители и учителя отметили, что объем учебной нагрузки детей за последние несколько лет увеличился.При этом исследование подчеркивает, что часть респондентов положительно отозвалась о дистанционном формате по некоторым предметам. Исследование включало в себя онлайн-опрос 300 педагогов, 300 учеников и 300 родителей."Успешно адаптируются"В свою очередь, в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы отметили, что ученики средней и старшей школы успешно адаптируются к дистанционному формату обучения и "прекрасно ориентируются в электронных сервисах"."Поэтому каких-либо трудностей при дистанционном формате не возникнет. В дальнейшем решения по поводу организации обучения школьников будут приниматься исходя из эпидемиологической обстановки", — пояснили в пресс-службе."Уверена, что это поможет"Член комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по труду, социальной политике и делам ветеранов <a href="http://ria.ru/person_svetlana-bessarab/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Бессараб</a> также поддержала решение Сергея Собянина перевести старшеклассников в столице на дистанционное обучение. Она пояснила, что на сегодняшний день нужно снизить пик заболеваемости коронавирусом, поэтому были приняты подобные меры."Уверена, что это поможет. Потому что у нас как раз дети являются бессимптомными носителями…", — заявила <a href="https://russian.rt.com/news" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a> депутат.Ранее власти Москвы продлили для школьников осенние каникулы до двух недель. Эта мера, по словам мэра столицы, оказалась действенной. В столице действуют перчаточный и масочные режимы, а работодатели должны были перевести 30% работников на удаленку. Пожилым и людям с хроническими заболеваниями до 28 октября рекомендовали не выходить из дома без крайней необходимости.В России с начала эпидемии выявлено 1 340 409 случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">заболевания</a>. Умерли 23 205 человек, а выздоровели — 1 039 705 человек.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">COVID-19 в России</a> и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://radiosputnik.ria.ru/20201008/koronavirus-1578907546.html

https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579539940.html

Deyn Donovan Ага. Адаптируются- списывание почти у всех. Находят легко ответы в сети. Никакого обучения нету. Любя попытка опросить- инет отпал, звука нету, камеры нету. И ничего предъявить нельзя. В одном окне делают вид что слушают урок, во втором играют. Вся ответственность спихнута на родителей. 38

limitchik1 У меня двое детей, комп один. Как им су учиться? Государство комп даст? Денег нет на второй. Ипотека еще. 32

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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