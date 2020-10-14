https://ria.ru/20201014/shkola-1579695337.html

Московские школьники 6-11 классов перейдут на дистанционное обучение

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 19 октября ученики начальных классов возвращаются в школы, а старшеклассники на ближайшие две недели переходят в... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T09:05

2020-10-14T09:05

2020-10-14T10:20

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> заявил, что с 19 октября ученики начальных классов возвращаются в школы, а старшеклассники на ближайшие две недели переходят в дистанционный режим обучения.Негосударственным образовательным организациям также рекомендовано перейти на дистанционный формат. До 1 ноября "для сокращения количества контактов" не будут работать государственные кружки и секции.Кроме того, в некоторых классах планируется ввести новый формат преподавания — тьюторство (от англ. tutor — наставник, репетитор): для проведения уроков в школы временно пригласят студентов и выпускников педвузов, а опытные учителя будут контролировать процесс из дома. Ранее столичные власти продлили осенние школьные каникулы. По словам Собянина, эта мера оказалась действенной. "За последние дни доля детей среди заболевших снизилась с 19% до 11%", — пояснил градоначальник.Помимо этого, в Москве действуют перчаточный и масочный режимы, работодатели должны были перевести 30% сотрудников на удаленку, пожилым и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано не выходить из дома без крайней необходимости.С марта в России выявили 1 326 178 инфицированных, из них почти 23 тысячи погибли, свыше 1,03 миллиона поправились.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

Вероника Если бы школьники старших классов не болели ковидом или болели совсем в легкой форме, никто бы дистанционку и не вводил. С ней хлопот больше, чем пользы. Это вынужденное решение властей. Вы сначала орете, чтобы не мешали Вам жить, а потом будете орать, что доктор вовремя не едет на вызов, наплевав на то, что у доктора сотни вызовов к таким недопонимальщикам, вроде Вас. 428

Юрий Ф Давно пора! Больницы уже забиты под завязку, а власти все тянут резину! Китай отрубил коту хвост сразу, и покончил с заразой, а у нас из жалости к коту рубят ему хвост по кусочку... Нужны жесткие (а к тем, кто плюет на общественное здоровье и жестокие) меры. Немедленно увеличить в разы штрафы, Россгвардии отлавливать праздношатающихся, а в транспорте и в магазинах немедленно штрафовать! Мы хотим, в конце-то концов, победить КОВИД, или как? 369

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, москва, образование - общество