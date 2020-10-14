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https://ria.ru/20201014/sanktsii-1579773142.html
Источник в ЕС раскрыл подробности санкций против России из-за Навального
Новый санкционный список по Алексею Навальному, который в среду согласовали постпреды Евросоюза, будет принят в рамках того же режима санкций ЕС за... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T14:52
2020-10-14T15:45
дело об отравлении скрипалей
главное разведывательное управление рф
дмитрий песков
сирия
госпитализация алексея навального
алексей навальный
евросоюз
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 14 окт – РИА Новости.</strong> Новый санкционный список по <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексею Навальному</a>, который в среду согласовали постпреды <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, будет принят в рамках того же режима санкций ЕС за "распространение и применение химического оружия", что и по "делу Скрипалей", сообщил РИА Новости источник в ЕС.Он подтвердил, что постпреды ЕС в среду согласовали внесение шести физлиц и одной организации в санкционный список по делу Навального. "В соответствии с правилами, была запущена письменная процедура для завершения оформления санкций, список появится позднее", - сообщил источник.Европейский союз 12 октября на год - до 16 октября 2021 года - продлил санкции в отношении лиц, причастных к распространению и использованию химоружия, куда в том числе, входят четверо лиц, которых в ЕС считают причастными к отравлению в 2018 году Сергея и Юлии Скрипалей. Эти меры в настоящее время действуют в отношении девяти лиц (пятеро связаны с властями <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> и четверо считаются причастными к использованию отравляющего вещества в отношении Скрипалей) и одной сирийской организации. ЕС, в частности, включил в санкционый список по химоружию "сотрудников <a href="http://ria.ru/organization_Glavnoe_razvedyvatelnoe_upravlenie_RF/" target="_blank" data-auto="true">ГРУ</a>" Анатолия Чепигу и Александра Мишкина, а также первого замглавы ГРУ Владимира Алексеева и руководителя Игоря Костюкова.Ранее главы МИД ЕС по итогам заседания 12 октября в Брюсселе сообщили, что приняли политическое решение о введении санкций в отношении лиц, которых в Евросоюзе связывают с делом Навального. С предложениями санкционных списков выступили <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a> и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>.Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> заявила, что Москва ответит на санкции ЕС из-за дела Навального.Алексея Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Алексея Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20201014/navalnyy--1579729115.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201014/navalnyy-1579718401.html
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дело об отравлении скрипалей, главное разведывательное управление рф, дмитрий песков, сирия, госпитализация алексея навального, алексей навальный, евросоюз, в мире

Источник в ЕС раскрыл подробности санкций против России из-за Навального

14:52 14.10.2020 (обновлено: 15:45 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Новый санкционный список по Алексею Навальному, который в среду согласовали постпреды Евросоюза, будет принят в рамках того же режима санкций ЕС за "распространение и применение химического оружия", что и по "делу Скрипалей", сообщил РИА Новости источник в ЕС.
"Этот список обсуждается в рамках режима ограничительных мер против распространения и использования химического оружия", - сообщил источник.
Он подтвердил, что постпреды ЕС в среду согласовали внесение шести физлиц и одной организации в санкционный список по делу Навального. "В соответствии с правилами, была запущена письменная процедура для завершения оформления санкций, список появится позднее", - сообщил источник.
Европейский союз 12 октября на год - до 16 октября 2021 года - продлил санкции в отношении лиц, причастных к распространению и использованию химоружия, куда в том числе, входят четверо лиц, которых в ЕС считают причастными к отравлению в 2018 году Сергея и Юлии Скрипалей. Эти меры в настоящее время действуют в отношении девяти лиц (пятеро связаны с властями Сирии и четверо считаются причастными к использованию отравляющего вещества в отношении Скрипалей) и одной сирийской организации. ЕС, в частности, включил в санкционый список по химоружию "сотрудников ГРУ" Анатолия Чепигу и Александра Мишкина, а также первого замглавы ГРУ Владимира Алексеева и руководителя Игоря Костюкова.
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
Вчера, 11:48
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Ранее главы МИД ЕС по итогам заседания 12 октября в Брюсселе сообщили, что приняли политическое решение о введении санкций в отношении лиц, которых в Евросоюзе связывают с делом Навального. С предложениями санкционных списков выступили Франция и Германия.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ответит на санкции ЕС из-за дела Навального.
Алексея Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Алексея Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.
Портрет Алексея Навального у здания клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
Вчера, 11:11Сказано в эфире
Политолог рассказал, кто проиграет от санкций из-за дела НавальногоЖурналист Владимир Познер считает, что антироссийские санкции из-за дела Алексея Навального будут контрпродуктивными. В эфире радио Sputnik своим мнением на этот счет поделился политолог Владимир Шаповалов.
В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
 
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Дело об отравлении СкрипалейГлавное разведывательное управление РФДмитрий ПесковСирияГоспитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйЕвросоюзВ мире
 
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