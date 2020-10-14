https://ria.ru/20201014/sanktsii-1579758614.html

СМИ назвали срок вступления в силу санкций против России из-за Навального

Согласованные в ЕС санкции по делу Навального могут вступить в силу уже в четверг, имена попавших в список станут известны тогда же, сообщает агентство Блумберг РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T13:47

2020-10-14T13:47

2020-10-14T13:47

госпитализация алексея навального

алексей навальный

мид франции‎

дмитрий песков

швеция

берлин (город)

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Согласованные в ЕС санкции по делу Навального могут вступить в силу уже в четверг, имена попавших в список станут известны тогда же, сообщает агентство <a href="https://www.bloomberg.com/europe" target="_blank">Блумберг</a> со ссылкой на источник в блоке.Ранее агентство dpa со ссылкой на неназванных дипломатов сообщило, что Европейский союз согласовал санкции против шести физических лиц и одной организации из РФ в связи с делом <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>. Список санкций согласовали в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a> постпреды ЕС, санкции подразумевают заморозку активов и запреты на поездки и могут быть введены в течение нескольких дней, после того как будут закреплены в письменной форме.Ранее главы МИД Франции и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> в совместном коммюнике заявили, что направят европейским странам предложения о санкциях в связи с инцидентом с Навальным. При этом отмечалось, что Париж и Берлин "неоднократно" призывали Россию пролить свет на обстоятельства якобы отравления Навального и тех, кто совершил преступление, но Москва пока "не предоставила убедительных объяснений". Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> заявила, что Москва ответит на возможные санкции ЕС из-за дела Навального.Издание <a href="https://www.lemonde.fr/" target="_blank">Monde</a> ранее со ссылкой на информированные источники сообщало, что в санкционный список по инциденту с Навальным, который готовит <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a> и Германия, входят имена девяти российских чиновников. Также санкции, по данным издания, должны быть введены против Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ), где, как считается, было разработано отравляющее вещество "Новичок".Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Алексея Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://radiosputnik.ria.ru/20201014/navalnyy-1579718401.html

https://ria.ru/20201013/navalnyy-1579562758.html

https://ria.ru/20201009/germaniya-1579038314.html

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швеция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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