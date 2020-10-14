https://ria.ru/20201014/sanktsii-1579752907.html

В Кремле оценили слова Лаврова о возможном прекращении диалога с ЕС

Россия не готова сталкиваться с тем отношением, которое демонстрирует ЕС в свете ситуации с Алексеем Навальным, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T13:25

2020-10-14T13:25

2020-10-14T16:46

госпитализация алексея навального

мария захарова

алексей навальный

дмитрий песков

швеция

берлин (город)

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Россия не готова сталкиваться с тем отношением, которое демонстрирует ЕС в свете ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Европейский союз в среду согласовал санкции против шести физических лиц и одной организации из РФ в связи с делом Алексея Навального, сообщило агентство dpa со ссылкой на неназванных дипломатов. Список санкций согласовали в Брюсселе постпреды ЕС, санкции подразумевают заморозку активов и запреты на поездки и могут быть введены в течение нескольких дней, после того как будут закреплены в письменной форме. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> заявила, что Москва ответит на возможные санкции ЕС из-за дела Навального.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. ОЗХО заявила, что в организме Алексея Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://radiosputnik.ria.ru/20201014/lavrov-1579740003.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201014/navalnyy-1579718401.html

serg-37-01 Пётр Первый прорубил "Окно в Европу" ! Что ж а если нынешний (чуть не сказал Пётр) Владимир даст хороший (ну назовём его Щелбан) по мягкому , то я полагаю она(в смысле старушка европа) его в полне заслужила! 59

антон чехов какой диалог .что делают наши слуги народа в пасе и зачем нам совет европы может те деньги что платим на взносы отдать на лечение детей а то почти на каждой программе ТВ родители просят помогите чем можете .мне кажется детям мог и помочь наш великий медведев а то только себе в карман с женой и силуанов может голикова тоже не бедная .вопрос откуда у них миллионы и миллиарды как они заработали или наворовали и почему они не в тюрьме 52

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швеция

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, мария захарова, алексей навальный, дмитрий песков, швеция, берлин (город), в мире