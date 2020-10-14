https://ria.ru/20201014/sanktsii-1579731163.html

ЕС согласовал антироссийские санкции из-за ситуации с Навальным

Европейский союз согласовал санкции против шести физических лиц и одной организации из России в связи с делом Алексея Навального, передает агентство dpa со... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T11:57

2020-10-14T11:57

2020-10-14T13:27

мария захарова

мид франции‎

дмитрий песков

швеция

берлин (город)

госпитализация алексея навального

алексей навальный

евросоюз

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Европейский союз согласовал санкции против шести физических лиц и одной организации из России в связи с делом <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, передает агентство <a href="https://www.dpa.com/en/" target="_blank" rel="nofollow noopener">dpa</a> со ссылкой на неназванных дипломатов.Список ограничений утвердили постпреды ЕС, они подразумевают заморозку активов и запреты на поездки и могут вступить в силу в течение нескольких дней.Ранее главы <a href="http://ria.ru/organization_MID_Francii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Франции</a> и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> в совместном коммюнике заявили, что направят европейским странам соответствующие предложения. При этом отмечалось, что Париж и Берлин "неоднократно" призывали Россию пролить свет на обстоятельства случившегося с Навальным, но Москва "не предоставила убедительных объяснений". Издание <a href="https://www.lemonde.fr/" target="_blank">Monde</a>, в свою очередь, со ссылкой на информированные источники сообщало, что в санкционный список по инциденту с Навальным, который готовят Франция и Германия, входят девять российских чиновников. Также санкции, по данным СМИ, должны быть введены против Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ), где, как считается, был разработано отравляющее вещество "Новичок".Официальный представитель российского МИД <u><a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/">Мария Захарова</a></u> заявила, что Москва ответит на возможные ограничения ЕС, а глава ведомства Сергей Лавров уточнил, что реакция будет зеркальной.Инцидент с Алексеем Навальным Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия.На прошлой неделе ОЗХО заявила, что вещества, найденные в организме Навального, не значатся в списках запрещенных препаратов, хотя по характеристикам аналогичны "Новичку".Сейчас состояние Навального улучшается, он проходит реабилитацию.<em>Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20201014/navalnyy-1579718401.html

https://ria.ru/20201014/navalnyy--1579729115.html

Игорь Земский Прости нас, Европа, что Лёха долетел к тебе живой 128

Степан Краснов А больше побоялись?)))))) 91

53

швеция

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, мид франции‎, дмитрий песков, швеция, берлин (город), госпитализация алексея навального, алексей навальный, евросоюз, в мире