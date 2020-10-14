ЕС согласовал антироссийские санкции из-за ситуации с Навальным
11:57 14.10.2020 (обновлено: 13:27 14.10.2020)
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Европейский союз согласовал санкции против шести физических лиц и одной организации из России в связи с делом Алексея Навального, передает агентство dpa со ссылкой на неназванных дипломатов.
Список ограничений утвердили постпреды ЕС, они подразумевают заморозку активов и запреты на поездки и могут вступить в силу в течение нескольких дней.
Ранее главы МИД Франции и Германии в совместном коммюнике заявили, что направят европейским странам соответствующие предложения. При этом отмечалось, что Париж и Берлин "неоднократно" призывали Россию пролить свет на обстоятельства случившегося с Навальным, но Москва "не предоставила убедительных объяснений".
Издание Monde, в свою очередь, со ссылкой на информированные источники сообщало, что в санкционный список по инциденту с Навальным, который готовят Франция и Германия, входят девять российских чиновников. Также санкции, по данным СМИ, должны быть введены против Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ), где, как считается, был разработано отравляющее вещество "Новичок".
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва ответит на возможные ограничения ЕС, а глава ведомства Сергей Лавров уточнил, что реакция будет зеркальной.
Вчера, 11:11Сказано в эфиреПолитолог рассказал, кто проиграет от санкций из-за дела НавальногоЖурналист Владимир Познер считает, что антироссийские санкции из-за дела Алексея Навального будут контрпродуктивными. В эфире радио Sputnik своим мнением на этот счет поделился политолог Владимир Шаповалов.
Инцидент с Алексеем Навальным
Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.
Позже его перевезли в Германию, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.
При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия.
На прошлой неделе ОЗХО заявила, что вещества, найденные в организме Навального, не значатся в списках запрещенных препаратов, хотя по характеристикам аналогичны "Новичку".
Сейчас состояние Навального улучшается, он проходит реабилитацию.
Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.