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https://ria.ru/20201014/sanktsii-1579687217.html
Познер рассказал, к чему приведут антироссийские санкции из-за Навального
Санкции против России из-за дела Алексея Навального будут контрпродуктивными и приведут к обратному эффекту. Такое мнение в беседе с НСН выразил журналист... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T07:06
2020-10-14T07:06
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
евросоюз
владимир познер
дмитрий песков
швеция
москва
берлин (город)
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. </strong>Санкции против России из-за дела Алексея Навального будут контрпродуктивными и приведут к обратному эффекту. Такое мнение в беседе с <a href="https://nsn.fm/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НСН</a> выразил журналист <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Pozner/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Познер</a>.Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> согласовали введение антироссийских санкций из-за ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">блогером.</a>Журналист также отметил, что введение новых ограничительных мер было предопределено и без ситуации с Навальным. Как указал Познер, из-за ухудшающихся с 2003 года отношений между <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a> и <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоном</a>, Запад использует любую ситуацию, которая позволяет применить новые санкции против России.Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из <a href="https://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в Москву, экстренно приземлился в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>. Создателю <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank">Фонда борьбы с коррупцией</a> стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию омской больницы скорой помощи № 1.Ядов в крови или моче пациента российские медики не выявили. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германию</a>. С тех пор основатель ФБК находился в клинике Charite.Через несколько дней Берлин заявил, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным правительства страны, выводы немецких экспертов также подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франции</a>. Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к этому веществу. Также его изучали около 20 западных государств, в том числе <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank">Великобритания</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, Швеция, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank">Чехия</a>. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.О том, что состояние создателя ФБК улучшилось, сообщили 7 сентября. Врачи вывели его из комы и отключили от аппарата ИВЛ. В конце месяца Навального выписали из стационара, сейчас он проходит реабилитацию.
https://ria.ru/20201013/dialog-1579671074.html
https://ria.ru/20201013/navalnyy-1579512290.html
https://ria.ru/20201013/navalnyy-1579548348.html
Да хватит уже про Навального писать, надоела уже эта тема. Его надо забыть и в Россию не пускать обратно.
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Познер такой правильный стал. Нос по ветру держит как флюгер.
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россия
швеция
москва
берлин (город)
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госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, евросоюз, владимир познер, дмитрий песков, швеция, москва, берлин (город), в мире

Познер рассказал, к чему приведут антироссийские санкции из-за Навального

07:06 14.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЖурналист, телеведущий и писатель Владимир Познер
Журналист, телеведущий и писатель Владимир Познер - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Санкции против России из-за дела Алексея Навального будут контрпродуктивными и приведут к обратному эффекту. Такое мнение в беседе с НСН выразил журналист Владимир Познер.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали введение антироссийских санкций из-за ситуации с блогером.
"Попытка таким образом добиться каких-то изменений в политике России бессмысленна, для этого достаточно просто посмотреть на историю. Но это только полбеды, это приводит к обратному результату. "Ах вы на нас давите, ну мы вам сейчас покажем!" — сказал Познер.
Журналист также отметил, что введение новых ограничительных мер было предопределено и без ситуации с Навальным. Как указал Познер, из-за ухудшающихся с 2003 года отношений между Москвой и Вашингтоном, Запад использует любую ситуацию, которая позволяет применить новые санкции против России.
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Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Создателю Фонда борьбы с коррупцией стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию омской больницы скорой помощи № 1.
Ядов в крови или моче пациента российские медики не выявили. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в Германию. С тех пор основатель ФБК находился в клинике Charite.
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Через несколько дней Берлин заявил, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным правительства страны, выводы немецких экспертов также подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало.
При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к этому веществу. Также его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.О том, что состояние создателя ФБК улучшилось, сообщили 7 сентября. Врачи вывели его из комы и отключили от аппарата ИВЛ. В конце месяца Навального выписали из стационара, сейчас он проходит реабилитацию.
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйЕвросоюзВладимир ПознерДмитрий ПесковШвецияМоскваБерлин (город)В мире
 
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