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https://ria.ru/20201014/reysy-1579765201.html
Россия увеличит число рейсов в несколько стран
Принято решение увеличить число рейсов и пунктов назначения в Швейцарию, на Мальдивы, в ОАЭ и Белоруссию, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T14:21
2020-10-14T23:26
туризм
россия
новости - туризм
белоруссия
швейцария
мальдивы
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Принято решение увеличить число рейсов и пунктов назначения в Швейцарию, на Мальдивы, в <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a> и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a>, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Уточняется, что увеличивается частота полетов по маршрутам Цюрих-Москва-Цюрих на 1 рейс в неделю и Москва-Женева-Москва на 1 рейс в неделю, а также восстановить авиасообщение с <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербургом</a> с частотой 1 рейс в неделю Цюрих-Санкт-Петербург-Цюрих и 1 рейс в неделю Санкт-Петербург-Женева-Санкт-Петербург.Также увеличивается частота полетов <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> - аэропорт Велана до 4 рейсов в неделю на взаимной основе, возобновляется регулярное авиасообщение по маршруту Москва-Абу-Даби с частотой 2 рейса в неделю на взаимной основе.Кроме того, увеличивается частота полетов по направлению Москва-Минск до трех рейсов в неделю на взаимной основе.
https://ria.ru/20200929/zanzibar-1577952377.html
https://ria.ru/20200921/aviasoobschenie-1577550729.html
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россия
белоруссия
швейцария
мальдивы
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россия, новости - туризм, белоруссия, швейцария, мальдивы

Россия увеличит число рейсов в несколько стран

14:21 14.10.2020 (обновлено: 23:26 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновПассажиры в международном аэропорту Шереметьево в Москве
Пассажиры в международном аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Принято решение увеличить число рейсов и пунктов назначения в Швейцарию, на Мальдивы, в ОАЭ и Белоруссию, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Кроме того, принято решение увеличить количество рейсов и пунктов назначения по ранее возобновленным направлениям", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что увеличивается частота полетов по маршрутам Цюрих-Москва-Цюрих на 1 рейс в неделю и Москва-Женева-Москва на 1 рейс в неделю, а также восстановить авиасообщение с Санкт-Петербургом с частотой 1 рейс в неделю Цюрих-Санкт-Петербург-Цюрих и 1 рейс в неделю Санкт-Петербург-Женева-Санкт-Петербург.
Также увеличивается частота полетов Москва - аэропорт Велана до 4 рейсов в неделю на взаимной основе, возобновляется регулярное авиасообщение по маршруту Москва-Абу-Даби с частотой 2 рейса в неделю на взаимной основе.
Кроме того, увеличивается частота полетов по направлению Москва-Минск до трех рейсов в неделю на взаимной основе.
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ТуризмРоссияНовости - ТуризмБелоруссияШвейцарияМальдивы
 
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