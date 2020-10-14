https://ria.ru/20201014/reysy-1579765201.html

Россия увеличит число рейсов в несколько стран

Принято решение увеличить число рейсов и пунктов назначения в Швейцарию, на Мальдивы, в ОАЭ и Белоруссию, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T14:21

2020-10-14T14:21

2020-10-14T23:26

туризм

россия

новости - туризм

белоруссия

швейцария

мальдивы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575575232_0:128:3185:1920_1400x0_80_0_0_c0794c0dc561dc2c36edc81828da863a.jpg

<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Принято решение увеличить число рейсов и пунктов назначения в Швейцарию, на Мальдивы, в <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a> и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a>, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Уточняется, что увеличивается частота полетов по маршрутам Цюрих-Москва-Цюрих на 1 рейс в неделю и Москва-Женева-Москва на 1 рейс в неделю, а также восстановить авиасообщение с <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербургом</a> с частотой 1 рейс в неделю Цюрих-Санкт-Петербург-Цюрих и 1 рейс в неделю Санкт-Петербург-Женева-Санкт-Петербург.Также увеличивается частота полетов <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> - аэропорт Велана до 4 рейсов в неделю на взаимной основе, возобновляется регулярное авиасообщение по маршруту Москва-Абу-Даби с частотой 2 рейса в неделю на взаимной основе.Кроме того, увеличивается частота полетов по направлению Москва-Минск до трех рейсов в неделю на взаимной основе.

https://ria.ru/20200929/zanzibar-1577952377.html

https://ria.ru/20200921/aviasoobschenie-1577550729.html

1

россия

белоруссия

швейцария

мальдивы

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости - туризм, белоруссия, швейцария, мальдивы