https://ria.ru/20201014/rekomendatsii-1579703376.html
Власти Москвы дали рекомендации коммерческим образовательным учреждениям
Власти столицы рекомендуют негосударственным образовательным организациям перейти в дистанционный режим или приостановить занятия, заявил мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T09:55
2020-10-14T09:55
2020-10-14T10:03
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Власти столицы рекомендуют негосударственным образовательным организациям перейти в дистанционный режим или приостановить занятия, заявил мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>.В среду Собянин заявил, что с понедельника, 19 октября, ученики 1-5 классов возвращаются в школы и возобновляют обучение в очном режиме. Школьники 6-11 классов на ближайшие две недели переходят в дистанционный режим обучения. Учреждения допобразования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы, с 19 октября по 1 ноября работать не будут.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество