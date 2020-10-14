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Власти Москвы дали рекомендации коммерческим образовательным учреждениям
Власти столицы рекомендуют негосударственным образовательным организациям перейти в дистанционный режим или приостановить занятия, заявил мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T09:55
2020-10-14T10:03
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Власти столицы рекомендуют негосударственным образовательным организациям перейти в дистанционный режим или приостановить занятия, заявил мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>.В среду Собянин заявил, что с понедельника, 19 октября, ученики 1-5 классов возвращаются в школы и возобновляют обучение в очном режиме. Школьники 6-11 классов на ближайшие две недели переходят в дистанционный режим обучения. Учреждения допобразования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы, с 19 октября по 1 ноября работать не будут.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество

Власти Москвы дали рекомендации коммерческим образовательным учреждениям

09:55 14.10.2020 (обновлено: 10:03 14.10.2020)
 
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Власти столицы рекомендуют негосударственным образовательным организациям перейти в дистанционный режим или приостановить занятия, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
В среду Собянин заявил, что с понедельника, 19 октября, ученики 1-5 классов возвращаются в школы и возобновляют обучение в очном режиме. Школьники 6-11 классов на ближайшие две недели переходят в дистанционный режим обучения. Учреждения допобразования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы, с 19 октября по 1 ноября работать не будут.

"Правительство Москвы рекомендует негосударственным образовательным организациям принять аналогичные решения в школах и учреждениях дополнительного образования, находящихся в их ведении", - написал Собянин в своем блоге.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаСоциальный навигаторСН_ОбразованиеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
 
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