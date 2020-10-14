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Ребенка погибшего в Петербурге рэпера Картрайта доставили в больницу
Ребенок украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), расчлененное тело которого в июле нашли в его квартире в Петербурге, доставлен в больницу для... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T17:02
2020-10-14T17:02
марина кохал
энди картрайт
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
украина
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости.</strong> Ребенок украинского рэпера <a href="http://ria.ru/person_endi-kartrayt/" target="_blank" data-auto="true">Энди Картрайта</a> (Александра Юшко), расчлененное тело которого в июле нашли в его квартире в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a>, доставлен в больницу для планового обследования, сообщает аппарат уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной.Как заявляет <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>, жена рэпера <a href="http://ria.ru/person_marina-kokhal/" target="_blank" data-auto="true">Марина Кохал</a> не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений", убила своего мужа. Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Это объяснение следствие не устроило, ей предъявили обвинение в убийстве. По данным главка СК, следователи имеют доказательства, что Кохал заранее спланировала убийство, при котором присутствовала ее мать. Согласно информации издания "Фонтанка", ребенок Кохал и Картрайта жил с бабушкой по материнской линии.Ведомство информирует, что пока родственники со стороны отца ребенка, которые, по предварительной информации, живут на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, не связывались с профильными службами в Петербурге.
https://ria.ru/20201014/tescha-1579760714.html
санкт-петербург
украина
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марина кохал, энди картрайт, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, украина, происшествия

Ребенка погибшего в Петербурге рэпера Картрайта доставили в больницу

17:02 14.10.2020
 
© Фото : @kkkartrait/InstagramРэпер Энди Картрайт с женой
Рэпер Энди Картрайт с женой - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Фото : @kkkartrait/Instagram
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Ребенок украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), расчлененное тело которого в июле нашли в его квартире в Петербурге, доставлен в больницу для планового обследования, сообщает аппарат уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной.
Как заявляет СК, жена рэпера Марина Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений", убила своего мужа. Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Это объяснение следствие не устроило, ей предъявили обвинение в убийстве. По данным главка СК, следователи имеют доказательства, что Кохал заранее спланировала убийство, при котором присутствовала ее мать. Согласно информации издания "Фонтанка", ребенок Кохал и Картрайта жил с бабушкой по материнской линии.
"Ребенок Марины Кохал был доставлен на плановое медицинское освидетельствование в Детскую городскую больницу №3. Как только будет заключение от врачей, комитет по социальной политике будет искать, куда его определить", - говорится в сообщении аппарата детского омбудсмена.
Ведомство информирует, что пока родственники со стороны отца ребенка, которые, по предварительной информации, живут на Украине, не связывались с профильными службами в Петербурге.
Рэпер Энди Картрайт - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
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СМИ: в Петербурге задержали тещу расчлененного рэпера Картрайта
 
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Марина КохалЭнди КартрайтСледственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургУкраинаПроисшествия
 
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