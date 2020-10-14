https://ria.ru/20201014/rebenok-1579809069.html

Ребенка погибшего в Петербурге рэпера Картрайта доставили в больницу

Ребенок украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), расчлененное тело которого в июле нашли в его квартире в Петербурге, доставлен в больницу для... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T17:02

2020-10-14T17:02

2020-10-14T17:02

марина кохал

энди картрайт

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

украина

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575218086_0:98:1080:706_1400x0_80_0_0_895326e668eea2e30b0d108b3de964fc.jpg

<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости.</strong> Ребенок украинского рэпера <a href="http://ria.ru/person_endi-kartrayt/" target="_blank" data-auto="true">Энди Картрайта</a> (Александра Юшко), расчлененное тело которого в июле нашли в его квартире в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a>, доставлен в больницу для планового обследования, сообщает аппарат уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной.Как заявляет <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>, жена рэпера <a href="http://ria.ru/person_marina-kokhal/" target="_blank" data-auto="true">Марина Кохал</a> не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений", убила своего мужа. Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Это объяснение следствие не устроило, ей предъявили обвинение в убийстве. По данным главка СК, следователи имеют доказательства, что Кохал заранее спланировала убийство, при котором присутствовала ее мать. Согласно информации издания "Фонтанка", ребенок Кохал и Картрайта жил с бабушкой по материнской линии.Ведомство информирует, что пока родственники со стороны отца ребенка, которые, по предварительной информации, живут на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, не связывались с профильными службами в Петербурге.

https://ria.ru/20201014/tescha-1579760714.html

санкт-петербург

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марина кохал, энди картрайт, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, украина, происшествия