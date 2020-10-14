https://ria.ru/20201014/razin-1579746374.html

Разин заявил, что Пугачева не хотела видеть "Ласковый май" на сцене

Российский певец и музыкальный продюсер Андрей Разин рассказал на своей странице в Instagram, что Алла Пугачева считала группу "Ласковый май" бездарными детьми. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T13:13

2020-10-14T13:13

2020-10-14T13:13

шоубиз

андрей разин

ласковый май

раймонд паулс

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Российский певец и музыкальный продюсер <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Razin1/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Разин</a> рассказал на своей странице в Instagram, что <a href="https://www.instagram.com/p/CGSX6cxBsHG/" target="_blank">Алла Пугачева считала группу "Ласковый май" бездарными детьми</a>.По словам музыканта, популярный в 80-е и 90-е коллектив, заработавший многомиллионную армию поклонников, нравился не всем его коллегам по шоу-бизнесу.— Алла Пугачева и <a href="http://ria.ru/person_Rajjmond_Pauls/" target="_blank" data-auto="true">Раймонд Паулс</a> были против. Они говорили, что этим бездарным детям, которые зарабатывали огромные деньги, не место на сцене, — отметил продюсер в социальной сети.Напомним, ранее Андрей Разин <a href="https://ria.ru/20201011/kudryavtseva-1579275450.html" target="_blank">посоветовал мужу Леры Кудрявцевой развестись с ней</a>. Музыкант посоветовал хоккеисту "бежать от этой семьи как можно дальше".

https://ria.ru/20190327/1552145870.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей разин, ласковый май, раймонд паулс