https://ria.ru/20201014/raketa-1579681144.html
Ученые придумают научные задачи для российской сверхтяжелой ракеты
Совет РАН по космосу начал сбор заявок от ученых на проекты, для реализации которых нужна сверхтяжелая ракета, говорится в решении совета, копия которого... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T02:11
2020-10-14T02:11
2020-10-14T02:11
новое оружие россии
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владимир путин
москва
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Совет <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank">РАН</a> по космосу начал сбор заявок от ученых на проекты, для реализации которых нужна сверхтяжелая ракета, говорится в решении совета, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.Указ президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> о создании сверхтяжелой ракеты был подписан в начале 2018 года. Позже она получила название "Енисей". Первый пуск ракеты с космодрома <a href="http://ria.ru/location_vostochnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Восточный</a> планируется на 2028 год. На создание "Енисея" госкорпорация "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>" просит выделить около 1 триллиона рублей. Ракета предназначена, главным образом, для организации пилотируемых полетов на <a href="http://ria.ru/location_Luna/" target="_blank" data-auto="true">Луну</a>.Ранее директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк в интервью РИА Новости предложил использовать "Енисей" для запуска на орбиту орбитальной лаборатории для исследования космических лучей высоких энергий.
https://ria.ru/20200603/1572387231.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луна, космос - риа наука, российская академия наук, роскосмос, владимир путин, москва