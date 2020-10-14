https://ria.ru/20201014/raketa-1579681144.html

Ученые придумают научные задачи для российской сверхтяжелой ракеты

Совет РАН по космосу начал сбор заявок от ученых на проекты, для реализации которых нужна сверхтяжелая ракета, говорится в решении совета, копия которого... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T02:11

2020-10-14T02:11

2020-10-14T02:11

новое оружие россии

россия

луна

космос - риа наука

российская академия наук

роскосмос

владимир путин

москва

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Совет <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank">РАН</a> по космосу начал сбор заявок от ученых на проекты, для реализации которых нужна сверхтяжелая ракета, говорится в решении совета, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.Указ президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> о создании сверхтяжелой ракеты был подписан в начале 2018 года. Позже она получила название "Енисей". Первый пуск ракеты с космодрома <a href="http://ria.ru/location_vostochnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Восточный</a> планируется на 2028 год. На создание "Енисея" госкорпорация "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>" просит выделить около 1 триллиона рублей. Ракета предназначена, главным образом, для организации пилотируемых полетов на <a href="http://ria.ru/location_Luna/" target="_blank" data-auto="true">Луну</a>.Ранее директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк в интервью РИА Новости предложил использовать "Енисей" для запуска на орбиту орбитальной лаборатории для исследования космических лучей высоких энергий.

https://ria.ru/20200603/1572387231.html

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луна

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, луна, космос - риа наука, российская академия наук, роскосмос, владимир путин, москва