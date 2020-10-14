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https://ria.ru/20201014/raketa-1579681144.html
Ученые придумают научные задачи для российской сверхтяжелой ракеты
Совет РАН по космосу начал сбор заявок от ученых на проекты, для реализации которых нужна сверхтяжелая ракета, говорится в решении совета, копия которого... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T02:11
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новое оружие россии
россия
луна
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Совет <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank">РАН</a> по космосу начал сбор заявок от ученых на проекты, для реализации которых нужна сверхтяжелая ракета, говорится в решении совета, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.Указ президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> о создании сверхтяжелой ракеты был подписан в начале 2018 года. Позже она получила название "Енисей". Первый пуск ракеты с космодрома <a href="http://ria.ru/location_vostochnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Восточный</a> планируется на 2028 год. На создание "Енисея" госкорпорация "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>" просит выделить около 1 триллиона рублей. Ракета предназначена, главным образом, для организации пилотируемых полетов на <a href="http://ria.ru/location_Luna/" target="_blank" data-auto="true">Луну</a>.Ранее директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк в интервью РИА Новости предложил использовать "Енисей" для запуска на орбиту орбитальной лаборатории для исследования космических лучей высоких энергий.
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россия, луна, космос - риа наука, российская академия наук, роскосмос, владимир путин, москва

Ученые придумают научные задачи для российской сверхтяжелой ракеты

02:11 14.10.2020
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСборка ракет-носителей
Сборка ракет-носителей - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Совет РАН по космосу начал сбор заявок от ученых на проекты, для реализации которых нужна сверхтяжелая ракета, говорится в решении совета, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представителям научных организаций, намеревающихся принять участие в данной работе, предлагается подать заявки с кратким описанием предлагаемых фундаментальных исследований, использующих возможности ракеты-носителя сверхтяжелого класса", - говорится в решении.
Указ президента России Владимира Путина о создании сверхтяжелой ракеты был подписан в начале 2018 года. Позже она получила название "Енисей". Первый пуск ракеты с космодрома Восточный планируется на 2028 год. На создание "Енисея" госкорпорация "Роскосмос" просит выделить около 1 триллиона рублей. Ракета предназначена, главным образом, для организации пилотируемых полетов на Луну.
Ранее директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк в интервью РИА Новости предложил использовать "Енисей" для запуска на орбиту орбитальной лаборатории для исследования космических лучей высоких энергий.
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Новое оружие РоссииРоссияЛунаКосмос - РИА НаукаРоссийская академия наукРоскосмосВладимир ПутинМосква
 
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