https://ria.ru/20201014/puteshestviya-1579637747.html

Названы места, которые туристы должны посетить сразу после пандемии

Эксперты составили список из 500 достопримечательностей, которые туристам необходимо посетить после пандемии в первую очередь, сообщает Lonely Planet. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T02:36

2020-10-14T02:36

2020-10-14T02:43

туризм

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галапагос

новости - туризм

чарльз дарвин

аргентина

юнеско

непал

эквадор

боливия

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<strong>МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. </strong>Эксперты составили список из 500 достопримечательностей, которые туристам необходимо посетить после пандемии в первую очередь, <a href="https://www.lonelyplanet.com/landing/ultimate-travel-list" target="_blank">сообщает</a> Lonely Planet.Поездка в эти места может стать незабываемым приключением, говорят эксперты.<strong>Город Петра.</strong> Расположенное в Иордании одно из Новых семи чудес света, находится под защитой ЮНЕСКО. Столица древнего Набатейского царства целиком вытесана в скалах.<strong>Галапагосы</strong>. Названные в честь гигантских черепах, обитающих здесь, острова расположились в 1000 километрах от материковой части Эквадора. В нацпарках можно увидеть и морских игуан, и альбатросов, и пингвинов, и бакланов. Побывав на островах, Чарльз Дарвин сформулировал эволюционную теорию происхождения видов.<strong>Нацпарк в австралийском Улуру – Ката-Тьюта. </strong>Там — место проживания коренного народа анангу, нетронутая пустыня, редкие эвкалипты, акации, гревиллеи и красные горы – из-за входящего в состав породы минерала гематит. Ученые считают, что 500 миллионов лет назад на месте заповедника было море, и песчаник — это многовековые отложения песка и гальки.<strong>Дельта Окаванго – самая большая внутренняя дельта на планете.</strong> Она расположена в Ботсване, и это идеальное место для сафари. Там можно встретить бегемотов, крокодилов, львов, антилоп, зебр, буйволов, слонов.<strong>Йеллоустонский нацпарк в США. </strong>Он знаменит многочисленными гейзерами, живописными ландшафтами, озерами и пещерами. В кальдере самого большого на континенте вулкана, извергавшегося несколько раз за последние два миллиона лет, расположено озеро Йеллоустон. Большая часть заповедника покрыта застывшей лавой. На его территории можно встретить 60 видов млекопитающих и около 1900 видов растений.В десятку мест, обязательных для посещения, эксперты также внесли озеро Блед в Словении, водопад Игуасу, расположенный на границе Аргентины и Бразилии, камбоджийские храмы Ангкора, боливийское соленое озеро Уюни и регион Аннапурны в Непале.

https://ria.ru/20201006/kurily-1578055209.html

https://ria.ru/20190815/1557513053.html

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эквадор

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австралия

бразилия

ботсвана

иордания

словения

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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