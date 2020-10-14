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Алтайский край
Алтайский край
https://ria.ru/20201014/poliklinika-1579768222.html
Губернатор Томенко проинспектировал проблемные поликлиники Барнаула
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в связи с большим количеством жалоб на работу поликлиник краевой столицы Барнаула посетил самые проблемные из них и... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T14:33
2020-10-14T14:33
алтайский край
виктор томенко
барнаул
общество
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<strong>БАРНАУЛ, 14 окт – РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайского края</a> <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Tomenko/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Томенко</a> в связи с большим количеством жалоб на работу поликлиник краевой столицы <a href="http://ria.ru/location_Barnaul/" target="_blank" data-auto="true">Барнаула</a> посетил самые проблемные из них и дал ряд поручений, сообщает в среду правительство региона.Глава учреждения рассказал губернатору, как меняется работа в поликлинике, и заверил, что делает все необходимое для обеспечения доступности медпомощи. В частности, регистраторы из-за загруженности не могли отвечать на все звонки граждан. Сейчас для решения проблемы в экстренном порядке дополнительно сформировано четыре места операторов. Снизить остроту проблемы недостатка площадей поможет завершение в конце 2022 года строительства новой современной поликлиники в соседнем микрорайоне.В свою очередь главврач работающей с пиковой нагрузкой поликлиники №9 Ирина Анисимова сообщила главе региона, что поликлиника нуждается в расширении площадей, чтобы разграничить потоки больных. По ее словам, сейчас, в период пандемии и осеннего всплеска заболеваемости ситуация обострилась, в связи с чем для работы с ковидными больными переобучение прошли обучение не только терапевты, но и неврологи, гинекологи и ревматологи. Для работы с пациентами также привлекаются студенты старших курсов медуниверситета.Итогом рабочей поездки губернатора стало поручение министру здравоохранения Алтайского края Дмитрию Попову и министру цифрового развития и связи Алтайского края Евгению Зрюмову создать алгоритм, который позволит учесть все поступающие обращения пациентов в медицинские учреждения. Глава региона особо отметил необходимость обработки всех поступающих звонков и проведения анализа этой информации. "Незафиксированные обращения людей надо выявлять, минимизировать за счет организации работы поликлиник. Недопустимо, что люди не могут эту стену преодолеть", - подчеркнул Виктор Томенко.
https://ria.ru/20200924/neandertaltsy-1577695277.html
https://ria.ru/20201002/vzyatka-1578088032.html
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виктор томенко, барнаул, общество

Губернатор Томенко проинспектировал проблемные поликлиники Барнаула

14:33 14.10.2020
 
© РИА Новости / Александр КряжевГубернатор Алтайского края Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 14 окт – РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в связи с большим количеством жалоб на работу поликлиник краевой столицы Барнаула посетил самые проблемные из них и дал ряд поручений, сообщает в среду правительство региона.
"В соцсетях много негативной информации о том, что снизилась доступность медицинской помощи. Есть телефоны регистратуры, кол-центры, прямые линии и так далее, но люди дозвониться не могут", - сказал глава региона во время посещения поликлиники №14, где несколько дней назад был назначен новый главврач Дмитрий Денисов.
Глава учреждения рассказал губернатору, как меняется работа в поликлинике, и заверил, что делает все необходимое для обеспечения доступности медпомощи. В частности, регистраторы из-за загруженности не могли отвечать на все звонки граждан. Сейчас для решения проблемы в экстренном порядке дополнительно сформировано четыре места операторов. Снизить остроту проблемы недостатка площадей поможет завершение в конце 2022 года строительства новой современной поликлиники в соседнем микрорайоне.
"Уже сегодня врачи консультируют пациентов удаленно, в этой работе помогают специалисты Краевого центра медицинской профилактики. Большую помощь оказывают и принятые в штат медучреждения студенты Алтайского государственного медицинского университета и Барнаульского медколледжа. Дмитрий Денисов считает, что в ближайшее время ситуация может стабилизироваться еще и за счет выхода на работу многих выздоровевших врачей", - сообщили в правительстве.
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В свою очередь главврач работающей с пиковой нагрузкой поликлиники №9 Ирина Анисимова сообщила главе региона, что поликлиника нуждается в расширении площадей, чтобы разграничить потоки больных. По ее словам, сейчас, в период пандемии и осеннего всплеска заболеваемости ситуация обострилась, в связи с чем для работы с ковидными больными переобучение прошли обучение не только терапевты, но и неврологи, гинекологи и ревматологи. Для работы с пациентами также привлекаются студенты старших курсов медуниверситета.
Итогом рабочей поездки губернатора стало поручение министру здравоохранения Алтайского края Дмитрию Попову и министру цифрового развития и связи Алтайского края Евгению Зрюмову создать алгоритм, который позволит учесть все поступающие обращения пациентов в медицинские учреждения. Глава региона особо отметил необходимость обработки всех поступающих звонков и проведения анализа этой информации. "Незафиксированные обращения людей надо выявлять, минимизировать за счет организации работы поликлиник. Недопустимо, что люди не могут эту стену преодолеть", - подчеркнул Виктор Томенко.
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Алтайский крайВиктор ТоменкоБарнаулОбщество
 
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