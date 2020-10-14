https://ria.ru/20201014/poezd-1579825497.html

РЖД запустит новый двухэтажный поезд между Москвой и Смоленском

Холдинг РЖД расширяет маршрутную сеть двухэтажных поездов и с 16 октября запускает новый скоростной поезд Москва – Смоленск, сообщила компания. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T18:15

2020-10-14T18:15

2020-10-14T18:15

федеральная пассажирская компания

ржд

москва

смоленск

общество

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Холдинг <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskie_zheleznye_dorogi/" target="_blank" data-auto="true">РЖД</a> расширяет маршрутную сеть двухэтажных поездов и с 16 октября запускает новый скоростной поезд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> – <a href="http://ria.ru/location_Smolensk/" target="_blank" data-auto="true">Смоленск</a>, сообщила компания.Речь идет о поезде № 743/744 формирования "<a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_passazhirskaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Федеральной пассажирской компании</a>" (ФПК, "дочка" РЖД)."Двухэтажные составы будут курсировать четыре раза в неделю, по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям, отправляясь из Москвы в 09.56 и прибывая в Смоленск в 14.03. Из Смоленска поезд будет отправляться в 16.50 и прибывать на Белорусский вокзал столицы в 21.24. На маршруте предусмотрены остановки на станциях "Вязьма", "Сафоново" и "Ярцево", - говорится в сообщении в среду.Состав поезда будет сформирован из вагонов с местами для сидения и купейных вагонов. Все вагоны оборудованы системами поддержания микроклимата и обеззараживания воздуха и экологически чистыми туалетными комплексами. Также предусмотрены розетки и USB-разъемы для зарядки мобильных устройств. Для людей с ограниченными физическими возможностями один из вагонов оборудован подъемным устройством для инвалидной коляски и другими необходимыми для комфортной поездки приспособлениями, вся информация в нем продублирована шрифтом Брайля.Билеты на новый поезд продаются в железнодорожных кассах, на официальном сайте РЖД или в мобильном приложении "РЖД Пассажирам". Стоимость билета в вагон с местами для сидения составляет от 555 рублей, в купейном – от 999 рублей. Маршрут Москва – Смоленск входит в систему динамического ценообразования, поэтому стоимость билетов может меняться в зависимости от сезона, дня недели и спроса на места."До 11 декабря новый двухэтажный поезд № 743/744 Москва – Смоленск будет курсировать в пилотном режиме. В случае устойчивого спроса пассажиров на поездки поезд будет включен в график движения на 2020/2021 годы", - уточняют РЖД.

https://ria.ru/20201013/metro-1579564318.html

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москва

смоленск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная пассажирская компания, ржд, москва, смоленск, общество