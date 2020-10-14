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РЖД запустит новый двухэтажный поезд между Москвой и Смоленском
Холдинг РЖД расширяет маршрутную сеть двухэтажных поездов и с 16 октября запускает новый скоростной поезд Москва – Смоленск, сообщила компания. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T18:15
2020-10-14T18:15
федеральная пассажирская компания
ржд
москва
смоленск
общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Холдинг <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskie_zheleznye_dorogi/" target="_blank" data-auto="true">РЖД</a> расширяет маршрутную сеть двухэтажных поездов и с 16 октября запускает новый скоростной поезд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> – <a href="http://ria.ru/location_Smolensk/" target="_blank" data-auto="true">Смоленск</a>, сообщила компания.Речь идет о поезде № 743/744 формирования "<a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_passazhirskaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Федеральной пассажирской компании</a>" (ФПК, "дочка" РЖД)."Двухэтажные составы будут курсировать четыре раза в неделю, по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям, отправляясь из Москвы в 09.56 и прибывая в Смоленск в 14.03. Из Смоленска поезд будет отправляться в 16.50 и прибывать на Белорусский вокзал столицы в 21.24. На маршруте предусмотрены остановки на станциях "Вязьма", "Сафоново" и "Ярцево", - говорится в сообщении в среду.Состав поезда будет сформирован из вагонов с местами для сидения и купейных вагонов. Все вагоны оборудованы системами поддержания микроклимата и обеззараживания воздуха и экологически чистыми туалетными комплексами. Также предусмотрены розетки и USB-разъемы для зарядки мобильных устройств. Для людей с ограниченными физическими возможностями один из вагонов оборудован подъемным устройством для инвалидной коляски и другими необходимыми для комфортной поездки приспособлениями, вся информация в нем продублирована шрифтом Брайля.Билеты на новый поезд продаются в железнодорожных кассах, на официальном сайте РЖД или в мобильном приложении "РЖД Пассажирам". Стоимость билета в вагон с местами для сидения составляет от 555 рублей, в купейном – от 999 рублей. Маршрут Москва – Смоленск входит в систему динамического ценообразования, поэтому стоимость билетов может меняться в зависимости от сезона, дня недели и спроса на места."До 11 декабря новый двухэтажный поезд № 743/744 Москва – Смоленск будет курсировать в пилотном режиме. В случае устойчивого спроса пассажиров на поездки поезд будет включен в график движения на 2020/2021 годы", - уточняют РЖД.
https://ria.ru/20201013/metro-1579564318.html
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москва
смоленск
РИА Новости
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РИА Новости
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федеральная пассажирская компания, ржд, москва, смоленск, общество

РЖД запустит новый двухэтажный поезд между Москвой и Смоленском

18:15 14.10.2020
 
© Фото : Правительство Мурманской областиДвухэтажный поезд перед отправлением из Мурманска в Санкт-Петербург
Двухэтажный поезд перед отправлением из Мурманска в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Фото : Правительство Мурманской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Холдинг РЖД расширяет маршрутную сеть двухэтажных поездов и с 16 октября запускает новый скоростной поезд МоскваСмоленск, сообщила компания.
Речь идет о поезде № 743/744 формирования "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД).
Длинные полки и шкафы для одежды: новый плацкартный вагон
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Вагон установили на площади Павелецкого вокзала в Москве.

Презентация концепта нового плацкартного вагона
1 из 9

Вагон установили на площади Павелецкого вокзала в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Новый плацкартный вагон стал на 28 сантиметров шире и на 73 сантиметра длиннее предшественника.

Презентация концепта нового плацкартного вагона
2 из 9

Новый плацкартный вагон стал на 28 сантиметров шире и на 73 сантиметра длиннее предшественника.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Макет вагона презентовали в 2019 году, а теперь показывают в натуральную величину.

Павильон с макетом нового плацкартного вагона для поездов дальнего следования
3 из 9

Макет вагона презентовали в 2019 году, а теперь показывают в натуральную величину.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Места расположены, как в обычном плацкартном вагоне: по четыре в "купе" и по две "боковушки".

Мужчина в павильоне с макетом нового плацкартного вагона для поездов дальнего следования
4 из 9

Места расположены, как в обычном плацкартном вагоне: по четыре в "купе" и по две "боковушки".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Однако в "купе" полки разделили перегородкой в виде шкафа для багажа, одежды и обуви.

Интерьер концепта нового плацкартного вагона для поездов дальнего следования
5 из 9

Однако в "купе" полки разделили перегородкой в виде шкафа для багажа, одежды и обуви.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Для пассажиров предусмотрены розетки, USB и индивидуальные светильники.

Девушка в павильоне с макетом нового плацкартного вагона для поездов дальнего следования
6 из 9

Для пассажиров предусмотрены розетки, USB и индивидуальные светильники.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Длину полки увеличили на десять сантиметров: со 170 до 180.

Презентация концепта нового плацкартного вагона
7 из 9

Длину полки увеличили на десять сантиметров: со 170 до 180.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Первые новые вагоны планируют запустить в 2021 году на южном направлении.

Директор по пассажирским перевозкам ОАО РЖД Дмитрий Пегов в павильоне с макетом нового плацкартного вагона
8 из 9

Первые новые вагоны планируют запустить в 2021 году на южном направлении.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В РЖД пообещали не поднимать цены на билеты в плацкартные вагоны с длинными полками.

Презентация концепта нового плацкартного вагона
9 из 9

В РЖД пообещали не поднимать цены на билеты в плацкартные вагоны с длинными полками.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 9

Вагон установили на площади Павелецкого вокзала в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 9

Новый плацкартный вагон стал на 28 сантиметров шире и на 73 сантиметра длиннее предшественника.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
3 из 9

Макет вагона презентовали в 2019 году, а теперь показывают в натуральную величину.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4 из 9

Места расположены, как в обычном плацкартном вагоне: по четыре в "купе" и по две "боковушки".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
5 из 9

Однако в "купе" полки разделили перегородкой в виде шкафа для багажа, одежды и обуви.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
6 из 9

Для пассажиров предусмотрены розетки, USB и индивидуальные светильники.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
7 из 9

Длину полки увеличили на десять сантиметров: со 170 до 180.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
8 из 9

Первые новые вагоны планируют запустить в 2021 году на южном направлении.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
9 из 9

В РЖД пообещали не поднимать цены на билеты в плацкартные вагоны с длинными полками.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
"Двухэтажные составы будут курсировать четыре раза в неделю, по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям, отправляясь из Москвы в 09.56 и прибывая в Смоленск в 14.03. Из Смоленска поезд будет отправляться в 16.50 и прибывать на Белорусский вокзал столицы в 21.24. На маршруте предусмотрены остановки на станциях "Вязьма", "Сафоново" и "Ярцево", - говорится в сообщении в среду.
Состав поезда будет сформирован из вагонов с местами для сидения и купейных вагонов. Все вагоны оборудованы системами поддержания микроклимата и обеззараживания воздуха и экологически чистыми туалетными комплексами. Также предусмотрены розетки и USB-разъемы для зарядки мобильных устройств. Для людей с ограниченными физическими возможностями один из вагонов оборудован подъемным устройством для инвалидной коляски и другими необходимыми для комфортной поездки приспособлениями, вся информация в нем продублирована шрифтом Брайля.
Билеты на новый поезд продаются в железнодорожных кассах, на официальном сайте РЖД или в мобильном приложении "РЖД Пассажирам". Стоимость билета в вагон с местами для сидения составляет от 555 рублей, в купейном – от 999 рублей. Маршрут Москва – Смоленск входит в систему динамического ценообразования, поэтому стоимость билетов может меняться в зависимости от сезона, дня недели и спроса на места.
"До 11 декабря новый двухэтажный поезд № 743/744 Москва – Смоленск будет курсировать в пилотном режиме. В случае устойчивого спроса пассажиров на поездки поезд будет включен в график движения на 2020/2021 годы", - уточняют РЖД.
Прохожие у входа на станцию Дубравная казанского метрополитена - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 13:15Республика Татарстан
Беспилотные поезда в казанском метро могут запустить до конца 2021 года
 
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Федеральная пассажирская компанияРЖДМоскваСмоленскОбщество
 
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