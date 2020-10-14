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Туризм
https://ria.ru/20201014/poezd-1579641193.html
Российские туристы назвали наиболее частые причины опоздания на поезд
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, по каким причинам чаще всего опоздывали на поезд, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T10:24
2020-10-14T10:24
туристы
туризм
туризм
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новости - туризм
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<strong>МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. </strong>Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, по каким причинам чаще всего опоздывали на поезд, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди двух тысяч пользователей и выяснили, что больше половины из них (56 процентов), всегда успевали к отправлению. Треть (30 процентов) признались, что иногда приезжают на вокзал уже после того, как поезд ушел, а 14 процентов пассажиров сказали, что "опаздывали всего несколько раз".Главная причина — пробки. В них хоть раз стояли по дороге на вокзал 68 процентов опрошенных. Каждый десятый путал дату или время поездки, четыре процента респондентов вообще забывали о ней, а два процента задерживались из-за того, что проспали. Другие причины выбрали 14 процентов путешественников – они не могли заказать такси с детским креслом или слишком долго собирались.Большинство опаздывающих — 62 процента — в итоге все же успевали на поезд. Те, кому это не удавалось, чаще всего ощущали беспокойство или досаду — каждый вариант получил по 41 проценту голосов. Сильно злились четыре процентов туристов, остальные сказали, что ничего особенного не чувствовали.Опоздав на поезд, большинство пассажиров (78 процентов) покупают новый билет и продолжают путешествие, каждый седьмой отменяет поездку, а семь процентов сказали, что "просто возвращались домой".Чаще всеготуристы приезжают на вокзал за полчаса-час до отправления поезда — этот вариант выбрали 42 процента опрошенных. Четверть респондентов — за 15-30 минут, каждый шестой рискует, подходя к у вагону за 10-15 минут до окончания посадки. Минимум за час прибывают на вокзал 14 процентов пользователей.
https://ria.ru/20201011/eda-1578860411.html
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туристы, туризм, поезда, новости - туризм

Российские туристы назвали наиболее частые причины опоздания на поезд

10:24 14.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПассажиры в зале ожидания Ярославского вокзала
Пассажиры в зале ожидания Ярославского вокзала - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, по каким причинам чаще всего опоздывали на поезд, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди двух тысяч пользователей и выяснили, что больше половины из них (56 процентов), всегда успевали к отправлению. Треть (30 процентов) признались, что иногда приезжают на вокзал уже после того, как поезд ушел, а 14 процентов пассажиров сказали, что "опаздывали всего несколько раз".
Главная причина — пробки. В них хоть раз стояли по дороге на вокзал 68 процентов опрошенных. Каждый десятый путал дату или время поездки, четыре процента респондентов вообще забывали о ней, а два процента задерживались из-за того, что проспали. Другие причины выбрали 14 процентов путешественников – они не могли заказать такси с детским креслом или слишком долго собирались.
Большинство опаздывающих — 62 процента — в итоге все же успевали на поезд. Те, кому это не удавалось, чаще всего ощущали беспокойство или досаду — каждый вариант получил по 41 проценту голосов. Сильно злились четыре процентов туристов, остальные сказали, что ничего особенного не чувствовали.
Опоздав на поезд, большинство пассажиров (78 процентов) покупают новый билет и продолжают путешествие, каждый седьмой отменяет поездку, а семь процентов сказали, что "просто возвращались домой".
Чаще всеготуристы приезжают на вокзал за полчаса-час до отправления поезда — этот вариант выбрали 42 процента опрошенных. Четверть респондентов — за 15-30 минут, каждый шестой рискует, подходя к у вагону за 10-15 минут до окончания посадки. Минимум за час прибывают на вокзал 14 процентов пользователей.
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