https://ria.ru/20201014/podderzhka-1579807131.html

ВТБ поддержал малый и средний бизнес в период пандемии на 510 млрд рублей

Банк ВТБ с апреля по октябрь текущего года предоставил клиентам из числа среднего и малого бизнеса и ИП поддержку по различным программам на 510 миллиардов... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T16:58

2020-10-14T16:58

2020-10-14T16:58

втб

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Банк ВТБ с апреля по октябрь текущего года предоставил клиентам из числа среднего и малого бизнеса и ИП поддержку по различным программам на 510 миллиардов рублей, общее количество заключенных соглашений превысило 34 тысячи, сообщает банк.Наибольший объем помощи оказан в рамках программ реструктуризации кредитов: общая сумма отсроченных платежей превысила 325 миллиардов рублей, из которых 306 миллиардов рублей отсрочки предоставлены по собственным программам <a href="http://ria.ru/organization_VTB/" target="_blank" data-auto="true">ВТБ</a>. Всего реструктуризацию оформили более 5,7 тысячи предприятий малого и среднего бизнеса.Самым популярным кредитным инструментом стала льготная госпрограмма, утвержденная майским постановлением правительства РФ №696. По ней клиенты ВТБ из числа среднего и малого бизнеса заключили более 21 тысячи соглашений о кредитовании на возобновление деятельности под 2% годовых. Объем поддержки составил около 80 миллиардов рублей. Кроме того, в целях поддержки и сохранения занятости работников согласно постановлению №422 с малыми и средними предпринимателями заключено более 6,1 тысячи кредитных соглашений на общую сумму 26 миллиардов рублей.Также оставалась популярной запущенная ранее Минэкономразвития РФ программа льготного кредитования МСП по ставке не более 8,5% годовых (Программа №1764). На пополнение оборотных средств и инвестиционные цели в период с апреля по октябрь банк заключил более 1,1 тысячи кредитных соглашений общим объемом свыше 81 миллиард рублей."Оказанный государством и банковским сообществом комплекс мер поддержки бизнеса, пострадавшего в результате пандемии COVID-19, является беспрецедентным. Ключевыми из них стали кредитные продукты, направленные на решение возникших проблем предпринимательства и сохранение занятости в наиболее пострадавших отраслях. При этом собственные инструменты реструктуризации позволяют нам расширить круг получателей поддержки. Мы отмечаем положительный эффект реализованных мер для получивших их предприятий и надеемся, что опыт предыдущих месяцев позволит пройти вновь начавшееся обострение эпидемиологической ситуации достаточно уверенно", – привели в банке комментарий заместителя президента – председателя правления ВТБ <a href="http://ria.ru/person_denis-bortnikov/" target="_blank" data-auto="true">Дениса Бортникова</a>.Кроме того, добавили в банке, в рамках программы кредитования системообразующих предприятий на пополнение оборотных средств (постановление правительства РФ №582) ВТБ заключил соглашения на общую сумму 41 миллиард рублей. Также с начала апреля 2020 года объем сделок, которые ВТБ реструктурировал для крупных корпоративных клиентов, составил 1,22 триллиона рублей.В топ-5 регионов по объему оказанной банком ВТБ поддержки бизнеса за прошедшие шесть месяцев вошли <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербург</a>, Воронежская и <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородская области</a>, а также Татарстан.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, новости компаний - экономика