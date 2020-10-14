https://ria.ru/20201014/orden-1579860988.html

Московских врачей наградили орденом за борьбу с COVID-19

Главврач станции скорой медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов и руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун награждены орденом... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T22:38

2020-10-14T22:38

2020-10-14T23:15

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

алексей хрипун

здоровье - общество

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579797643_0:407:2915:2047_1400x0_80_0_0_83d509888acb38b6254ed4665b490f45.jpg

<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Главврач станции скорой медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов и руководитель департамента здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_KHripun_glava_departamenta_zdravookhranenija_Moskvy/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Хрипун</a> награждены орденом Александра Невского за заслуги в борьбе с коронавирусом, говорится в документе на официальном сайте правовой информации.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, алексей хрипун, здоровье - общество, москва