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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201014/ogranicheniya-1579827862.html
Власти Москвы надеются, что новых ограничений в школах не понадобится
Власти Москвы ориентируются на текущую ситуацию, принимая меры по коронавирусу, и надеются, что других мер в учебных учреждениях не понадобится, сообщила в... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T18:30
2020-10-14T19:45
распространение нового коронавируса
анастасия ракова
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА,14 окт - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> ориентируются на текущую ситуацию, принимая меры по коронавирусу, и надеются, что других мер в учебных учреждениях не понадобится, сообщила в среду заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>."Мы ориентируемся на ту заболеваемость, которая складывается в определенный период времени, надеюсь, что других мер не понадобится, мы удачно справимся с этой ситуацией и вернемся к нормальному режиму работы", - сказала она в эфире Первого канала.Ранее мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> заявил, что после окончания осенних каникул, 19 октября, ученики 1-5 классов продолжат учебу в очном режиме, а ученики 6-11 классов будут учиться дистанционно до 1 ноября.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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анастасия ракова , здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

Власти Москвы надеются, что новых ограничений в школах не понадобится

18:30 14.10.2020 (обновлено: 19:45 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДевушки в защитных масках на Красной площади в Москве
Девушки в защитных масках на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА,14 окт - РИА Новости. Власти Москвы ориентируются на текущую ситуацию, принимая меры по коронавирусу, и надеются, что других мер в учебных учреждениях не понадобится, сообщила в среду заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы ориентируемся на ту заболеваемость, которая складывается в определенный период времени, надеюсь, что других мер не понадобится, мы удачно справимся с этой ситуацией и вернемся к нормальному режиму работы", - сказала она в эфире Первого канала.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после окончания осенних каникул, 19 октября, ученики 1-5 классов продолжат учебу в очном режиме, а ученики 6-11 классов будут учиться дистанционно до 1 ноября.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаАнастасия РаковаЗдоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
 
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