https://ria.ru/20201014/ogranicheniya-1579827862.html

Власти Москвы надеются, что новых ограничений в школах не понадобится

Власти Москвы ориентируются на текущую ситуацию, принимая меры по коронавирусу, и надеются, что других мер в учебных учреждениях не понадобится, сообщила в... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T18:30

2020-10-14T18:30

2020-10-14T19:45

распространение нового коронавируса

анастасия ракова

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА,14 окт - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> ориентируются на текущую ситуацию, принимая меры по коронавирусу, и надеются, что других мер в учебных учреждениях не понадобится, сообщила в среду заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>."Мы ориентируемся на ту заболеваемость, которая складывается в определенный период времени, надеюсь, что других мер не понадобится, мы удачно справимся с этой ситуацией и вернемся к нормальному режиму работы", - сказала она в эфире Первого канала.Ранее мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> заявил, что после окончания осенних каникул, 19 октября, ученики 1-5 классов продолжат учебу в очном режиме, а ученики 6-11 классов будут учиться дистанционно до 1 ноября.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия ракова , здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество