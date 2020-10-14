https://ria.ru/20201014/ochered-1579793365.html

В Барнауле объяснили отсутствие очереди в клинике при визите губернатора

Главврач барнаульской поликлиники № 14 Дмитрий Денисов опроверг сообщения, что пациентов медучреждения на время визита губернатора Виктора Томенко якобы... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T16:01

2020-10-14T16:01

2020-10-14T16:01

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

виктор томенко

здоровье - общество

алтайский край

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<strong>БАРНАУЛ, 14 окт - РИА Новости.</strong> Главврач барнаульской поликлиники № 14 Дмитрий Денисов опроверг сообщения, что пациентов медучреждения на время визита губернатора <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Tomenko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Томенко</a> якобы переместили к черному ходу, чтобы возле регистратуры не было очереди.В среду губернатор <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайского края</a> Виктор Томенко объехал барнаульские поликлиники. Гигантских очередей, на которые жаловались горожане, там не обнаружилось. Пользователи соцсетей отмечали, что людей в поликлинике № 14 якобы переместили к черному ходу.Также Денисов отметил, что появилась информация по поводу того, что перед визитом губернатора на портал Госуслуг выложили талоны с возможностью дистанционной записи. "На самом деле это произошло намного ранее, до того как еще даже начали планировать приезд губернатора", - отметил главврач.Пресс-секретарь губернатора Дмитрий Негреев в своем посте в соцсети Facebook указал, что в регистратуре было "ровно столько народа, сколько было". "Кто-то заходил, кто-то выходил, большое количество людей уже получили талоны и переместились к кабинетам врачей. Губернатор посетил отделение поликлиники на первом этаже жилого дома, затем провел совещание с главным врачом, министрами здравоохранения и цифрового развития. Всего посещение 14-й поликлиники продолжалось примерно час", - написал Негреев.За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 172 инфицированных коронавирусом, выздоровело 139 пациентов, смертельных случаев – восемь. Всего в крае инфицированных – 15 680, количество выписанных по выздоровлению – 13 552 человека. За весь период скончалось 604 человека.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201012/skoraya-1579376403.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201004/maska-koronavirus-1578183272.html

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алтайский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виктор томенко, здоровье - общество, алтайский край