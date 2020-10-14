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В Барнауле объяснили отсутствие очереди в клинике при визите губернатора
Главврач барнаульской поликлиники № 14 Дмитрий Денисов опроверг сообщения, что пациентов медучреждения на время визита губернатора Виктора Томенко якобы... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T16:01
2020-10-14T16:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
виктор томенко
здоровье - общество
алтайский край
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<strong>БАРНАУЛ, 14 окт - РИА Новости.</strong> Главврач барнаульской поликлиники № 14 Дмитрий Денисов опроверг сообщения, что пациентов медучреждения на время визита губернатора <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Tomenko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Томенко</a> якобы переместили к черному ходу, чтобы возле регистратуры не было очереди.В среду губернатор <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайского края</a> Виктор Томенко объехал барнаульские поликлиники. Гигантских очередей, на которые жаловались горожане, там не обнаружилось. Пользователи соцсетей отмечали, что людей в поликлинике № 14 якобы переместили к черному ходу.Также Денисов отметил, что появилась информация по поводу того, что перед визитом губернатора на портал Госуслуг выложили талоны с возможностью дистанционной записи. "На самом деле это произошло намного ранее, до того как еще даже начали планировать приезд губернатора", - отметил главврач.Пресс-секретарь губернатора Дмитрий Негреев в своем посте в соцсети Facebook указал, что в регистратуре было "ровно столько народа, сколько было". "Кто-то заходил, кто-то выходил, большое количество людей уже получили талоны и переместились к кабинетам врачей. Губернатор посетил отделение поликлиники на первом этаже жилого дома, затем провел совещание с главным врачом, министрами здравоохранения и цифрового развития. Всего посещение 14-й поликлиники продолжалось примерно час", - написал Негреев.За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 172 инфицированных коронавирусом, выздоровело 139 пациентов, смертельных случаев – восемь. Всего в крае инфицированных – 15 680, количество выписанных по выздоровлению – 13 552 человека. За весь период скончалось 604 человека.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201012/skoraya-1579376403.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201004/maska-koronavirus-1578183272.html
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виктор томенко, здоровье - общество, алтайский край

В Барнауле объяснили отсутствие очереди в клинике при визите губернатора

16:01 14.10.2020
 
© Flickr / Антон БарбышевВид Барнаула
Вид Барнаула - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Flickr / Антон Барбышев
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БАРНАУЛ, 14 окт - РИА Новости. Главврач барнаульской поликлиники № 14 Дмитрий Денисов опроверг сообщения, что пациентов медучреждения на время визита губернатора Виктора Томенко якобы переместили к черному ходу, чтобы возле регистратуры не было очереди.
В среду губернатор Алтайского края Виктор Томенко объехал барнаульские поликлиники. Гигантских очередей, на которые жаловались горожане, там не обнаружилось. Пользователи соцсетей отмечали, что людей в поликлинике № 14 якобы переместили к черному ходу.
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"Очередь, на самом деле, никуда не исчезла. Да, на тот момент, когда губернатор находился, количество пациентов в регистратуру было достаточно минимальным. Развернуть, переместить этих пациентов, на самом деле, невозможно, регистратура находится только в одном месте, другого входа к регистратуре нет", - заверил главврач, слова которого разместил Telegram-канал алтайских властей "Ленина, 59".

Также Денисов отметил, что появилась информация по поводу того, что перед визитом губернатора на портал Госуслуг выложили талоны с возможностью дистанционной записи. "На самом деле это произошло намного ранее, до того как еще даже начали планировать приезд губернатора", - отметил главврач.
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Пресс-секретарь губернатора Дмитрий Негреев в своем посте в соцсети Facebook указал, что в регистратуре было "ровно столько народа, сколько было". "Кто-то заходил, кто-то выходил, большое количество людей уже получили талоны и переместились к кабинетам врачей. Губернатор посетил отделение поликлиники на первом этаже жилого дома, затем провел совещание с главным врачом, министрами здравоохранения и цифрового развития. Всего посещение 14-й поликлиники продолжалось примерно час", - написал Негреев.
За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 172 инфицированных коронавирусом, выздоровело 139 пациентов, смертельных случаев – восемь. Всего в крае инфицированных – 15 680, количество выписанных по выздоровлению – 13 552 человека. За весь период скончалось 604 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Виктор ТоменкоЗдоровье - ОбществоАлтайский край
 
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