https://ria.ru/20201014/obrazovanie-1579697074.html
Московские учреждения допобразования не будут работать до 1 ноября
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что учреждения допобразования и детские досуговые организации в Москве с 19 октября по 1 ноября 2020 года работать не будут. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T09:17
2020-10-14T09:17
2020-10-14T09:24
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> заявил, что учреждения допобразования и детские досуговые организации в Москве с 19 октября по 1 ноября 2020 года работать не будут."Для сокращения количества контактов учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы, с 19 октября по 1 ноября 2020 года работать не будут", - написал Собянин в своем <a href="https://www.sobyanin.ru/blog" target="_blank" rel="nofollow noopener">блоге</a>.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва