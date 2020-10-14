https://ria.ru/20201014/obninsk-1579831102.html

Борисов оценил "умную" систему безопасности в лицее в Обнинске

Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов высоко оценил работу проекта "Предиктивная система безопасности "Для самых родных" в Обнинске Калужской... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T18:43

2020-10-14T18:43

2020-10-14T18:43

калужская область

россия

юрий борисов (вице-премьер)

калужская область

обнинск

общество

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<strong>КАЛУГА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Заместитель председателя правительства РФ <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Borisov_politik/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Борисов</a> высоко оценил работу проекта "Предиктивная система безопасности "Для самых родных" в <a href="http://ria.ru/location_Obninsk/" target="_blank" data-auto="true">Обнинске</a> <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a> и заявил, что в условиях ограничительных мер из-за пандемии такую систему необходимо внедрять во всех школах, сообщило правительство региона.Борисов в рамках поездки в Калужскую область вместе с губернатором Владиславом Шапшой посетил лицей "Держава" в Обнинске и ознакомился с реализацией проекта "Предиктивная система безопасности "Для самых родных". Это новая российская разработка с применением искусственного интеллекта. Ее программно-аппаратный комплекс учитывает специфику страны и нормативные требования государства.В помещениях лицея установлены 124 видеокамеры.По словам руководителя проекта Александра Кочурова, дополнительно сканируются и эмоции учеников. "Используя нейронные сети, мы запустили аналитическую составляющую в базу данных. У нас на данный момент в ней 36 тысяч эмоций детей, которые позволяют нам фиксировать эмоциональное состояние ребенка. Но система не принимает решения. Эти данные поступают к психологу. И психолог понимает, какого ребенка ему нужно пригласить на собеседование", - цитирует Кочурова пресс-служба правительства региона.В целом, отмечают власти, система формирует профиль ребенка, который интегрирует различные данные – о его питании, посещении лицея и перемещениях внутри него, о здоровье ребенка, его образовательной и внеучебной деятельности. Система собирает и данные о температуре и влажности в помещениях здания, о работе жилищно-коммунальных систем. Вся информация передается в Центр управления.Юрий Борисов пообщался с учениками лицея "Держава". По их словам, интеллектуальная система вызывает интерес и мотивирует учиться лучше. Вице-премьер пожелал детям успехов в учебе."Самое главное, что вы должны получить на старте своего жизненного пути - это образование. Насколько вы будете образованными, настолько вам будет интересно жить, работать. К сожалению, наша жизнь сейчас проходит в условиях пандемии, ограничений. В этих условиях нужно получать образование. Мы будем работать по внедрению этой системы по всей стране", - цитирует Борисова пресс-служба областного правительства.

https://ria.ru/20201001/sinagoga-1578065440.html

https://ria.ru/20200626/1573526653.html

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россия

калужская область

обнинск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юрий борисов (вице-премьер), калужская область, обнинск, общество