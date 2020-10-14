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Калужская область
Калужская область
https://ria.ru/20201014/obninsk-1579831102.html
Борисов оценил "умную" систему безопасности в лицее в Обнинске
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов высоко оценил работу проекта "Предиктивная система безопасности "Для самых родных" в Обнинске Калужской... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T18:43
2020-10-14T18:43
калужская область
россия
юрий борисов (вице-премьер)
калужская область
обнинск
общество
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<strong>КАЛУГА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Заместитель председателя правительства РФ <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Borisov_politik/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Борисов</a> высоко оценил работу проекта "Предиктивная система безопасности "Для самых родных" в <a href="http://ria.ru/location_Obninsk/" target="_blank" data-auto="true">Обнинске</a> <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a> и заявил, что в условиях ограничительных мер из-за пандемии такую систему необходимо внедрять во всех школах, сообщило правительство региона.Борисов в рамках поездки в Калужскую область вместе с губернатором Владиславом Шапшой посетил лицей "Держава" в Обнинске и ознакомился с реализацией проекта "Предиктивная система безопасности "Для самых родных". Это новая российская разработка с применением искусственного интеллекта. Ее программно-аппаратный комплекс учитывает специфику страны и нормативные требования государства.В помещениях лицея установлены 124 видеокамеры.По словам руководителя проекта Александра Кочурова, дополнительно сканируются и эмоции учеников. "Используя нейронные сети, мы запустили аналитическую составляющую в базу данных. У нас на данный момент в ней 36 тысяч эмоций детей, которые позволяют нам фиксировать эмоциональное состояние ребенка. Но система не принимает решения. Эти данные поступают к психологу. И психолог понимает, какого ребенка ему нужно пригласить на собеседование", - цитирует Кочурова пресс-служба правительства региона.В целом, отмечают власти, система формирует профиль ребенка, который интегрирует различные данные – о его питании, посещении лицея и перемещениях внутри него, о здоровье ребенка, его образовательной и внеучебной деятельности. Система собирает и данные о температуре и влажности в помещениях здания, о работе жилищно-коммунальных систем. Вся информация передается в Центр управления.Юрий Борисов пообщался с учениками лицея "Держава". По их словам, интеллектуальная система вызывает интерес и мотивирует учиться лучше. Вице-премьер пожелал детям успехов в учебе."Самое главное, что вы должны получить на старте своего жизненного пути - это образование. Насколько вы будете образованными, настолько вам будет интересно жить, работать. К сожалению, наша жизнь сейчас проходит в условиях пандемии, ограничений. В этих условиях нужно получать образование. Мы будем работать по внедрению этой системы по всей стране", - цитирует Борисова пресс-служба областного правительства.
https://ria.ru/20201001/sinagoga-1578065440.html
https://ria.ru/20200626/1573526653.html
https://ria.ru/20200825/borisov-1576281212.html
россия
калужская область
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россия, юрий борисов (вице-премьер), калужская область, обнинск, общество

Борисов оценил "умную" систему безопасности в лицее в Обнинске

18:43 14.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГорода России. Обнинск
Города России. Обнинск - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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КАЛУГА, 14 окт - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов высоко оценил работу проекта "Предиктивная система безопасности "Для самых родных" в Обнинске Калужской области и заявил, что в условиях ограничительных мер из-за пандемии такую систему необходимо внедрять во всех школах, сообщило правительство региона.
Борисов в рамках поездки в Калужскую область вместе с губернатором Владиславом Шапшой посетил лицей "Держава" в Обнинске и ознакомился с реализацией проекта "Предиктивная система безопасности "Для самых родных". Это новая российская разработка с применением искусственного интеллекта. Ее программно-аппаратный комплекс учитывает специфику страны и нормативные требования государства.
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"Ученики и учителя при входе в здание проходят через комплексную систему термометрии, данные которой коррелируются с показателями уличных температур. При высоких показателях система просто не впустит человека в учебное заведение. В зоне контроля работает технология искусственного интеллекта: распознавание лиц детей старше 14 лет", - информирует правительство области.

В помещениях лицея установлены 124 видеокамеры.
По словам руководителя проекта Александра Кочурова, дополнительно сканируются и эмоции учеников. "Используя нейронные сети, мы запустили аналитическую составляющую в базу данных. У нас на данный момент в ней 36 тысяч эмоций детей, которые позволяют нам фиксировать эмоциональное состояние ребенка. Но система не принимает решения. Эти данные поступают к психологу. И психолог понимает, какого ребенка ему нужно пригласить на собеседование", - цитирует Кочурова пресс-служба правительства региона.
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В целом, отмечают власти, система формирует профиль ребенка, который интегрирует различные данные – о его питании, посещении лицея и перемещениях внутри него, о здоровье ребенка, его образовательной и внеучебной деятельности. Система собирает и данные о температуре и влажности в помещениях здания, о работе жилищно-коммунальных систем. Вся информация передается в Центр управления.
Юрий Борисов пообщался с учениками лицея "Держава". По их словам, интеллектуальная система вызывает интерес и мотивирует учиться лучше. Вице-премьер пожелал детям успехов в учебе.
"Самое главное, что вы должны получить на старте своего жизненного пути - это образование. Насколько вы будете образованными, настолько вам будет интересно жить, работать. К сожалению, наша жизнь сейчас проходит в условиях пандемии, ограничений. В этих условиях нужно получать образование. Мы будем работать по внедрению этой системы по всей стране", - цитирует Борисова пресс-служба областного правительства.
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Калужская областьРоссияЮрий Борисов (вице-премьер)Калужская областьОбнинскОбщество
 
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