https://ria.ru/20201014/navalnyy-1579791766.html

Навальный перечислил имена оплативших его лечение в Германии людей

Блогер Алексей Навальный рассказал в Instagram, кто оплатил его лечение в берлинской клинике "Шарите". РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T16:07

2020-10-14T16:07

2020-10-14T18:15

госпитализация алексея навального

россия

борис зимин

алексей навальный

евгений чичваркин

москва

чехия

сша

общество

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Блогер <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> рассказал в <a href="https://www.instagram.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>, кто оплатил его лечение в берлинской клинике "Шарите".Он отметил, что самолет, на котором его привезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>, обошелся в 79 тысяч евро, за него заплатил предприниматель <a href="http://ria.ru/person_Boris_Zimin/" target="_blank" data-auto="true">Борис Зимин</a>. Финальный счет за лечение от больницы составил 49,9 тысячи евро — его оплатили несколько человек: предприниматель <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_CHichvarkin/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Чичваркин</a>, экономист <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aleksashenko/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Алексашенко</a> и айтишник Роман Иванов. По словам блогера, неизвестно, во сколько обойдется проживание и дальнейшее лечение из-за неясности сроков восстановления, однако последние тесты показали, что все "пока идет хорошо"."Но в любом случае расходы также взял на себя Евгений Чичваркин", — объяснил Навальный.Навального экстренно госпитализировали в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже блогера перевезли в немецкую клинику "Шарите". Около трех недель он провел в коме, но затем пришел в себя и теперь проходит реабилитацию. Власти <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германии</a> заявили, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Немецкое правительство сообщало также, что эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Москва отправила в Германию несколько запросов о правовой помощи, в том числе просьбу предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории. Ответа на это так и не поступило. При этом известно, что доступ к "Новичку" был с 1990-х годов у германской разведки BND, его изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khimicheskogo_oruzhija/">Организация по запрещению химического оружия</a>.ОЗХО провела свое исследование, по результатам которого заявила, что Навального отравили похожим на "Новичок" веществом, однако оно не значится в списках запрещенных химикатов.

https://ria.ru/20201013/navalnyy-1579512290.html

https://ria.ru/20201010/navalnyy-1579132360.html

Ольга Занкова То есть всем ясно - КОМУ будет должен человек, претендующий на пост Президента России? И кто реально править будет? И после этого нам рассказывают об олигархах Путина?))))) 321

Козьма ПРУТКОВ. Ждём опровержений от названных лиц. 186

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, борис зимин, алексей навальный, евгений чичваркин, москва, чехия, сша, общество