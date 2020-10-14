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https://ria.ru/20201014/navalnyy-1579791766.html
Навальный перечислил имена оплативших его лечение в Германии людей
Блогер Алексей Навальный рассказал в Instagram, кто оплатил его лечение в берлинской клинике "Шарите". РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T16:07
2020-10-14T18:15
госпитализация алексея навального
россия
борис зимин
алексей навальный
евгений чичваркин
москва
чехия
сша
общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Блогер <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> рассказал в <a href="https://www.instagram.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>, кто оплатил его лечение в берлинской клинике "Шарите".Он отметил, что самолет, на котором его привезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>, обошелся в 79 тысяч евро, за него заплатил предприниматель <a href="http://ria.ru/person_Boris_Zimin/" target="_blank" data-auto="true">Борис Зимин</a>. Финальный счет за лечение от больницы составил 49,9 тысячи евро — его оплатили несколько человек: предприниматель <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_CHichvarkin/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Чичваркин</a>, экономист <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aleksashenko/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Алексашенко</a> и айтишник Роман Иванов. По словам блогера, неизвестно, во сколько обойдется проживание и дальнейшее лечение из-за неясности сроков восстановления, однако последние тесты показали, что все "пока идет хорошо"."Но в любом случае расходы также взял на себя Евгений Чичваркин", — объяснил Навальный.Навального экстренно госпитализировали в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже блогера перевезли в немецкую клинику "Шарите". Около трех недель он провел в коме, но затем пришел в себя и теперь проходит реабилитацию. Власти <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германии</a> заявили, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Немецкое правительство сообщало также, что эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Москва отправила в Германию несколько запросов о правовой помощи, в том числе просьбу предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории. Ответа на это так и не поступило. При этом известно, что доступ к "Новичку" был с 1990-х годов у германской разведки BND, его изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khimicheskogo_oruzhija/">Организация по запрещению химического оружия</a>.ОЗХО провела свое исследование, по результатам которого заявила, что Навального отравили похожим на "Новичок" веществом, однако оно не значится в списках запрещенных химикатов.
https://ria.ru/20201013/navalnyy-1579512290.html
https://ria.ru/20201010/navalnyy-1579132360.html
То есть всем ясно - КОМУ будет должен человек, претендующий на пост Президента России? И кто реально править будет? И после этого нам рассказывают об олигархах Путина?)))))
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госпитализация алексея навального, россия, борис зимин, алексей навальный, евгений чичваркин, москва, чехия, сша, общество

Навальный перечислил имена оплативших его лечение в Германии людей

16:07 14.10.2020 (обновлено: 18:15 14.10.2020)
 
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Блогер Алексей Навальный рассказал в Instagram, кто оплатил его лечение в берлинской клинике "Шарите".
Он отметил, что самолет, на котором его привезли в Германию, обошелся в 79 тысяч евро, за него заплатил предприниматель Борис Зимин. Финальный счет за лечение от больницы составил 49,9 тысячи евро — его оплатили несколько человек: предприниматель Евгений Чичваркин, экономист Сергей Алексашенко и айтишник Роман Иванов. По словам блогера, неизвестно, во сколько обойдется проживание и дальнейшее лечение из-за неясности сроков восстановления, однако последние тесты показали, что все "пока идет хорошо".
"Но в любом случае расходы также взял на себя Евгений Чичваркин", — объяснил Навальный.
Навального экстренно госпитализировали в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 08:03
В Японии оценили правомерность санкций против России из-за Навального
Позже блогера перевезли в немецкую клинику "Шарите". Около трех недель он провел в коме, но затем пришел в себя и теперь проходит реабилитацию.
Власти Германии заявили, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Немецкое правительство сообщало также, что эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.
Москва отправила в Германию несколько запросов о правовой помощи, в том числе просьбу предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории. Ответа на это так и не поступило.
При этом известно, что доступ к "Новичку" был с 1990-х годов у германской разведки BND, его изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химического оружия.
ОЗХО провела свое исследование, по результатам которого заявила, что Навального отравили похожим на "Новичок" веществом, однако оно не значится в списках запрещенных химикатов.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
10 октября, 03:13
Врач назвал дозу алкоголя в анализах Навального при его госпитализации
 
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияБорис ЗиминАлексей НавальныйЕвгений ЧичваркинМоскваЧехияСШАОбщество
 
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