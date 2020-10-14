https://ria.ru/20201014/navalnyy-1579700038.html

Пригожин подал иски к Навальному и Соболь на пять миллионов рублей

Бизнесмен Евгений Пригожин подал иски к оппозиционерам Алексею Навальному и Любови Соболь по 5 миллионов рублей каждый из-за утверждений о поставках... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T09:39

2020-10-14T09:39

2020-10-14T10:47

любовь соболь

евгений пригожин

алексей навальный

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577438509_0:0:3330:1873_1400x0_80_0_0_641d7a44adf29c9699c564f1e0d8ca97.jpg

<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Бизнесмен <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Prigozhin/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Пригожин</a> подал иски к оппозиционерам <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексею Навальному</a> и <a href="http://ria.ru/person_lyubov-sobol/" target="_blank" data-auto="true">Любови Соболь</a> по 5 миллионов рублей каждый из-за утверждений о поставках некачественных продуктов в детские сады и школы, сообщает в среду пресс-служба компании "Конкорд".Иск к Навальному связан с его постом в Twitter, а к Соболь – с ее комментарием в прессе. Пригожин просит опровергнуть соответствующие утверждения и взыскать с каждого ответчика по 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.Навальный комментировал миллион рублей, "пожертвованный" ему Пригожиным после новостей о том, что из-за финансовых проблем Фонд борьбы с коррупцией вынужден сменить юридическое лицо. Оппозиционер сопроводил пост характеристиками Пригожина, которые, как подчеркивается в иске, "не соответствуют действительности, порочат честь, достоинство и деловую репутацию".Комментарий же Соболь на интернет-издании Znak касался намерения бизнесмена взыскать у нее 88 миллионов рублей в счет оплаченного им долга перед компанией "Московский школьник". Юристы Пригожина считают, что слова оппозиционерки не только порочат честь и достоинство, "но и носят оскорбительный характер".В прошлом году московский арбитраж признал ложными и порочащими деловую репутацию компании "Московский школьник" ряд утверждений Навального и его соратников, касающихся питания в школах и детских садах.По решению суда, с оппозиционеров были взысканы те самые 88 миллионов рублей, которые Пригожин впоследствии выкупил, чтобы потом попытаться взыскать самостоятельно.

https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576328487.html

Арсений Новиков Уже арестовано всё имущество Навального по разным искам Пригожина. Возвращаться безумцу некуда..... 49

Gloomy Humorist А до этого иска сколько миллионов Алёша ему уже торчит? ))) 28

14

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

любовь соболь, евгений пригожин, алексей навальный, москва, происшествия