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https://ria.ru/20201014/navalnyy-1579700038.html
Пригожин подал иски к Навальному и Соболь на пять миллионов рублей
Бизнесмен Евгений Пригожин подал иски к оппозиционерам Алексею Навальному и Любови Соболь по 5 миллионов рублей каждый из-за утверждений о поставках... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T09:39
2020-10-14T10:47
любовь соболь
евгений пригожин
алексей навальный
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Бизнесмен <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Prigozhin/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Пригожин</a> подал иски к оппозиционерам <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексею Навальному</a> и <a href="http://ria.ru/person_lyubov-sobol/" target="_blank" data-auto="true">Любови Соболь</a> по 5 миллионов рублей каждый из-за утверждений о поставках некачественных продуктов в детские сады и школы, сообщает в среду пресс-служба компании "Конкорд".Иск к Навальному связан с его постом в Twitter, а к Соболь – с ее комментарием в прессе. Пригожин просит опровергнуть соответствующие утверждения и взыскать с каждого ответчика по 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.Навальный комментировал миллион рублей, "пожертвованный" ему Пригожиным после новостей о том, что из-за финансовых проблем Фонд борьбы с коррупцией вынужден сменить юридическое лицо. Оппозиционер сопроводил пост характеристиками Пригожина, которые, как подчеркивается в иске, "не соответствуют действительности, порочат честь, достоинство и деловую репутацию".Комментарий же Соболь на интернет-издании Znak касался намерения бизнесмена взыскать у нее 88 миллионов рублей в счет оплаченного им долга перед компанией "Московский школьник". Юристы Пригожина считают, что слова оппозиционерки не только порочат честь и достоинство, "но и носят оскорбительный характер".В прошлом году московский арбитраж признал ложными и порочащими деловую репутацию компании "Московский школьник" ряд утверждений Навального и его соратников, касающихся питания в школах и детских садах.По решению суда, с оппозиционеров были взысканы те самые 88 миллионов рублей, которые Пригожин впоследствии выкупил, чтобы потом попытаться взыскать самостоятельно.
https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576328487.html
Уже арестовано всё имущество Навального по разным искам Пригожина. Возвращаться безумцу некуда.....
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А до этого иска сколько миллионов Алёша ему уже торчит? )))
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москва
РИА Новости
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Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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любовь соболь, евгений пригожин, алексей навальный, москва, происшествия

Пригожин подал иски к Навальному и Соболь на пять миллионов рублей

09:39 14.10.2020 (обновлено: 10:47 14.10.2020)
 
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин подал иски к оппозиционерам Алексею Навальному и Любови Соболь по 5 миллионов рублей каждый из-за утверждений о поставках некачественных продуктов в детские сады и школы, сообщает в среду пресс-служба компании "Конкорд".
Иск к Навальному связан с его постом в Twitter, а к Соболь – с ее комментарием в прессе. Пригожин просит опровергнуть соответствующие утверждения и взыскать с каждого ответчика по 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
26 августа, 13:01
Пригожин выкупил долг Алексея Навального и ФБК у "Московского школьника"
Навальный комментировал миллион рублей, "пожертвованный" ему Пригожиным после новостей о том, что из-за финансовых проблем Фонд борьбы с коррупцией вынужден сменить юридическое лицо. Оппозиционер сопроводил пост характеристиками Пригожина, которые, как подчеркивается в иске, "не соответствуют действительности, порочат честь, достоинство и деловую репутацию".
Комментарий же Соболь на интернет-издании Znak касался намерения бизнесмена взыскать у нее 88 миллионов рублей в счет оплаченного им долга перед компанией "Московский школьник". Юристы Пригожина считают, что слова оппозиционерки не только порочат честь и достоинство, "но и носят оскорбительный характер".
В прошлом году московский арбитраж признал ложными и порочащими деловую репутацию компании "Московский школьник" ряд утверждений Навального и его соратников, касающихся питания в школах и детских садах.
По решению суда, с оппозиционеров были взысканы те самые 88 миллионов рублей, которые Пригожин впоследствии выкупил, чтобы потом попытаться взыскать самостоятельно.
 
Обсудить14
Любовь СобольЕвгений ПригожинАлексей НавальныйМоскваПроисшествия
 
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