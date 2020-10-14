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https://ria.ru/20201014/moshenniki-1579686038.html
Эксперты рассказали о новой уловке мошенников во время пандемии
Мошенники в период кризиса, связанного с пандемией коронавируса, стали чаще предлагать своим жертвам скидки на оплату фальшивых счетов, при этом они... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T06:23
2020-10-14T06:33
коронавирус в россии
россия
жкх
москва
общество
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Стала известна новая уловка мошенников во время пандемии
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Мошенники в период кризиса, связанного с пандемией <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">коронавируса</a>, стали чаще предлагать своим жертвам скидки на оплату фальшивых счетов, при этом они ориентируются на небольшие суммы, чтобы у пострадавших не было стимула тратить время на обращение в правоохранительные органы, рассказали РИА Новости эксперты Национального центра финансовой грамотности.Он отметил, что расследовать мошенничество такого рода сложно, так как мало кто обращается в полицию. "Чаще всего мошенники выманивают относительно небольшие суммы, а пострадавшие не обращаются к правоохранителям, опасаясь, что проблема потребует большого количества времени для ее решения", - объяснил эксперт.Современные мошенники – это образованные люди, владеющие технологиями манипуляции и достаточно развитыми инструментами подделки документов и атрибутов представителей государственных служб. А их жертвами, по словам экспертов, чаще всего становятся пенсионеры и домохозяйки, особенно если они не вовлечены в финансовые операции семьи."Наши бабушки и дедушки, услышав от мошенников о якобы имеющейся задолженности, могут оплатить ее сразу, подумав, что дети или внуки, которые обычно занимаются оплатой счетов, могли забыть или не успеть оплатить задолженность. Как правило, мошенники часто предлагают оплатить счет со специальной скидкой для пенсионеров, что делает их предложение привлекательнее. Деньги, конечно же, уходят в чужой карман", - рассказала эксперт Елена Бобкова.По ее словам, жертвами злоумышленников также могут стать и вполне образованные люди, привыкшие к удобствам цифровых услуг, особенно если у них нет свободного времени, чтобы подробно изучать все самые мелкие счета."Вам придет сообщение в мессенджере с адреса, очень похожего на адрес официального поставщика услуг <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_ZHKKH" target="_blank">ЖКХ</a>. В нем будет информация о задолженности и предложение погасить ее. Перейдя по ссылке, граждане попадут на фишинговый сайт, где потеряют свои деньги. Эта схема строится на постоянной нехватке времени. Занятой человек, который привык большую часть времени отдавать работе, захочет решить проблему оперативно, особенно если ему предлагают экономящий время, простой и привычный путь решения, к тому же со скидкой", - отметила она.
https://ria.ru/20201011/moshennichestvo-1579241327.html
https://ria.ru/20201006/roskachestvo-1578355993.html
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коронавирус в россии, россия, жкх, москва, общество

Эксперты рассказали о новой уловке мошенников во время пандемии

06:23 14.10.2020 (обновлено: 06:33 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаТерминал оплаты банковскими картами и денежные купюры
Терминал оплаты банковскими картами и денежные купюры - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Мошенники в период кризиса, связанного с пандемией коронавируса, стали чаще предлагать своим жертвам скидки на оплату фальшивых счетов, при этом они ориентируются на небольшие суммы, чтобы у пострадавших не было стимула тратить время на обращение в правоохранительные органы, рассказали РИА Новости эксперты Национального центра финансовой грамотности.
"Сложная экономическая ситуация привела к тому, что у многих появилась задолженность за услуги ЖКХ. Когда в дверь начинают стучаться "официальные лица" и предлагать новый способ погашения задолженности со скидкой, но "здесь и сейчас", то многие граждане верят и отдают последнее", - заявил эксперт Игорь Григорьянц.
Он отметил, что расследовать мошенничество такого рода сложно, так как мало кто обращается в полицию. "Чаще всего мошенники выманивают относительно небольшие суммы, а пострадавшие не обращаются к правоохранителям, опасаясь, что проблема потребует большого количества времени для ее решения", - объяснил эксперт.
Современные мошенники – это образованные люди, владеющие технологиями манипуляции и достаточно развитыми инструментами подделки документов и атрибутов представителей государственных служб. А их жертвами, по словам экспертов, чаще всего становятся пенсионеры и домохозяйки, особенно если они не вовлечены в финансовые операции семьи.
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"Наши бабушки и дедушки, услышав от мошенников о якобы имеющейся задолженности, могут оплатить ее сразу, подумав, что дети или внуки, которые обычно занимаются оплатой счетов, могли забыть или не успеть оплатить задолженность. Как правило, мошенники часто предлагают оплатить счет со специальной скидкой для пенсионеров, что делает их предложение привлекательнее. Деньги, конечно же, уходят в чужой карман", - рассказала эксперт Елена Бобкова.
По ее словам, жертвами злоумышленников также могут стать и вполне образованные люди, привыкшие к удобствам цифровых услуг, особенно если у них нет свободного времени, чтобы подробно изучать все самые мелкие счета.
"Вам придет сообщение в мессенджере с адреса, очень похожего на адрес официального поставщика услуг ЖКХ. В нем будет информация о задолженности и предложение погасить ее. Перейдя по ссылке, граждане попадут на фишинговый сайт, где потеряют свои деньги. Эта схема строится на постоянной нехватке времени. Занятой человек, который привык большую часть времени отдавать работе, захочет решить проблему оперативно, особенно если ему предлагают экономящий время, простой и привычный путь решения, к тому же со скидкой", - отметила она.
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