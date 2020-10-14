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https://ria.ru/20201014/mladenets-1579785464.html
В Петербурге умер младенец, родившийся у суррогатной матери
Рожденный суррогатной матерью младенец умер в Петербурге, сообщает аппарат уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T15:36
2020-10-14T15:36
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт – РИА Новости.</strong> Рожденный суррогатной матерью младенец умер в Петербурге, сообщает аппарат уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной.Как ранее написало интернет-издание "<a href="https://www.fontanka.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Фонтанка</a>", в Приморском районе Петербурга в квартире дома на улице Авиаконструкторов обнаружено тело младенца в возрасте около месяца, его, предположительно, родила суррогатная мать, которую сейчас ищут правоохранители."Уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина находится в постоянном взаимодействии с Ассоциацией суррогатного материнства. По полученной от них информации, умерший в Приморском районе ребенок, рожденный суррогатной мамой для одинокого отца, был передан петербургским агентством на содержание китайскому посреднику – компании BluedBaby", - говорится в сообщении аппарата детского омбудсмена.По его данным, под опекой BluedBaby могут находиться еще порядка семи малышей. "Следственный комитет по данному факту проводит проверку", - информирует аппарат уполномоченного по правам ребенка. Комментарием следственных органов РИА Новости пока не располагает.Ранее в октябре СУ СК по Ленинградской области возбудило дело о смерти пятимесячной девочки, которая, по данным СМИ, была рождена суррогатной матерью для семьи из Китая.СК ведет резонансное расследование о продаже иностранцам рожденных суррогатными матерями детей. Расследование начали после смерти младенца в подмосковном поселке - как установила экспертиза, из-за синдрома внезапной детской смерти. Следствие выяснило, что детей рожали на продажу суррогатные матери, жившие в съемных квартирах в Москве и области. Все младенцы отправлены в детские дома на время следствия, всего в деле фигурируют 11 детей. Обвиняемыми по делу проходят восемь человек, в том числе гендиректор "Европейского центра суррогатного материнства" Владислав Мельников и три врача.
https://ria.ru/20200924/surrogatnoe-1577693289.html
https://ria.ru/20200916/deti-1577306573.html
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санкт-петербург
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия

В Петербурге умер младенец, родившийся у суррогатной матери

15:36 14.10.2020
 
© Fotolia / haveseenНоворожденный
Новорожденный - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Fotolia / haveseen
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Рожденный суррогатной матерью младенец умер в Петербурге, сообщает аппарат уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной.
Как ранее написало интернет-издание "Фонтанка", в Приморском районе Петербурга в квартире дома на улице Авиаконструкторов обнаружено тело младенца в возрасте около месяца, его, предположительно, родила суррогатная мать, которую сейчас ищут правоохранители.
Оплодотворение яйцеклеток в лаборатории - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 11:15Религия и мировоззрение
В РПЦ выступили за запрет суррогатного материнства для иностранцев
"Уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина находится в постоянном взаимодействии с Ассоциацией суррогатного материнства. По полученной от них информации, умерший в Приморском районе ребенок, рожденный суррогатной мамой для одинокого отца, был передан петербургским агентством на содержание китайскому посреднику – компании BluedBaby", - говорится в сообщении аппарата детского омбудсмена.
По его данным, под опекой BluedBaby могут находиться еще порядка семи малышей. "Следственный комитет по данному факту проводит проверку", - информирует аппарат уполномоченного по правам ребенка. Комментарием следственных органов РИА Новости пока не располагает.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 11:23
СК объявил в розыск суррогатную мать по громкому делу о торговле детьми
Ранее в октябре СУ СК по Ленинградской области возбудило дело о смерти пятимесячной девочки, которая, по данным СМИ, была рождена суррогатной матерью для семьи из Китая.
СК ведет резонансное расследование о продаже иностранцам рожденных суррогатными матерями детей. Расследование начали после смерти младенца в подмосковном поселке - как установила экспертиза, из-за синдрома внезапной детской смерти. Следствие выяснило, что детей рожали на продажу суррогатные матери, жившие в съемных квартирах в Москве и области. Все младенцы отправлены в детские дома на время следствия, всего в деле фигурируют 11 детей. Обвиняемыми по делу проходят восемь человек, в том числе гендиректор "Европейского центра суррогатного материнства" Владислав Мельников и три врача.
 
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Следственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
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