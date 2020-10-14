https://ria.ru/20201014/mks-1579763312.html

Экипаж корабля "Союз МС-17" перешел на МКС

Россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс, прибывшие на Международную космическую станцию на корабле "Союз МС-17", открыли люки... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T14:11

2020-10-14T14:11

2020-10-14T16:02

хочу стать космонавтом

сергей кудь-сверчков

кэтлин рубинс

земля

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

байконур (город)

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<strong>КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 14 окт – РИА Новости.</strong> Россияне <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рыжиков</a> и <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудь-Сверчков</a> и американка <a href="http://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins/" target="_blank" data-auto="true">Кэтлин Рубинс</a>, прибывшие на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международную космическую станцию</a> на корабле "Союз МС-17", открыли люки и перешли на МКС, следует из трансляции на сайте "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>".Ракета "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем стартовала с космодрома <a href="http://ria.ru/location_Baikonur/" target="_blank" data-auto="true">Байконур</a> в 8.45 мск. Через несколько минут корабль отделился от третьей ступени ракеты и начал самостоятельный полет к МКС. "Союз МС-17" сделал всего два витка вокруг <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земли</a> и причалил к станции в 11.48 мск, установив рекорд: 3 часа 3 минуты от старта до стыковки.Россияне <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a>, <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a> и американец <a href="http://ria.ru/person_kris-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Крис Кэссиди</a>, последние месяцы находившиеся на МКС, 22 октября покинут станцию, а новый экипаж пробудет в космосе 177 дней - до 9 апреля 2021 года.Помимо научных экспериментов новому экипажу на орбите предстоит продолжить поиски места утечки воздуха в российском модуле "Звезда". Её зафиксировали еще в 2019 году, но чтобы понять, в каком из модулей утечка, люки на станции пришлось дважды закрывать. Точное место утечки в "Звезде" пока еще не найдено.

https://ria.ru/20201014/rekord-1579744129.html

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земля

байконур (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, земля, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, байконур (город)