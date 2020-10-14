Экипаж корабля "Союз МС-17" перешел на МКС
Сверхбыструю схему полета испытали на себе россияне Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс.
Сверхбыструю схему полета испытали на себе россияне Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс.
Экипаж пробудет в космосе до девятого апреля 2021 года.
Экипаж пробудет в космосе до девятого апреля 2021 года.
Помимо научных экспериментов, космонавтам предстоит найти место утечки воздуха в модуле "Звезда".
Помимо научных экспериментов, космонавтам предстоит найти место утечки воздуха в модуле "Звезда".
Ракета "Союз-2.1а" стартовала в 08:45 по московскому времени.
Ракета "Союз-2.1а" стартовала в 08:45 по московскому времени.
Через несколько минут корабль "Союз МС-17" отделился от третьей ступени ракеты и начал самостоятельный полет.
Через несколько минут корабль "Союз МС-17" отделился от третьей ступени ракеты и начал самостоятельный полет.
"Союз МС-17" сделал всего два витка вокруг Земли и в 11:48 (мск) причалил к Международной космической станции.
"Союз МС-17" сделал всего два витка вокруг Земли и в 11:48 (мск) причалил к Международной космической станции.
До "Союза МС-17" эту схему опробовали на нескольких грузовых кораблях "Прогресс МС".
До "Союза МС-17" эту схему опробовали на нескольких грузовых кораблях "Прогресс МС".
Традиционной же считается двухсуточная схема, когда корабль делает 34 витка.
Традиционной же считается двухсуточная схема, когда корабль делает 34 витка.
Прежний рекорд принадлежал кораблю "Союз МС-06", который в сентябре 2017 года доставил экипаж на МКС за пять часов 38 минут.
Прежний рекорд принадлежал кораблю "Союз МС-06", который в сентябре 2017 года доставил экипаж на МКС за пять часов 38 минут.
Командир экипажа Сергей Рыжиков поблагодарил всех, кто принимал участие в разработке и разрешении использования быстрой схемы.
Командир экипажа Сергей Рыжиков поблагодарил всех, кто принимал участие в разработке и разрешении использования быстрой схемы.
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин охарактеризовал рекордную по скорости доставку космонавтов на МКС яркой цитатой.
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин охарактеризовал рекордную по скорости доставку космонавтов на МКС яркой цитатой.
"Молодцы, что так быстро долетели. Какой русский не любит быстрой езды, как говорится", — сказал Рогозин экипажу.
"Молодцы, что так быстро долетели. Какой русский не любит быстрой езды, как говорится", — сказал Рогозин экипажу.
Пуск ракеты сфотографировали с борта МКС. "...Выглядит еще круче, чем с Земли!" — прокомментировал снимок космонавт Иван Вагнер.
Пуск ракеты сфотографировали с борта МКС. "...Выглядит еще круче, чем с Земли!" — прокомментировал снимок космонавт Иван Вагнер.
Сверхбыструю схему полета испытали на себе россияне Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс.
Экипаж пробудет в космосе до девятого апреля 2021 года.
Помимо научных экспериментов, космонавтам предстоит найти место утечки воздуха в модуле "Звезда".
Ракета "Союз-2.1а" стартовала в 08:45 по московскому времени.
Через несколько минут корабль "Союз МС-17" отделился от третьей ступени ракеты и начал самостоятельный полет.
"Союз МС-17" сделал всего два витка вокруг Земли и в 11:48 (мск) причалил к Международной космической станции.
До "Союза МС-17" эту схему опробовали на нескольких грузовых кораблях "Прогресс МС".
Традиционной же считается двухсуточная схема, когда корабль делает 34 витка.
Прежний рекорд принадлежал кораблю "Союз МС-06", который в сентябре 2017 года доставил экипаж на МКС за пять часов 38 минут.
Командир экипажа Сергей Рыжиков поблагодарил всех, кто принимал участие в разработке и разрешении использования быстрой схемы.
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин охарактеризовал рекордную по скорости доставку космонавтов на МКС яркой цитатой.
"Молодцы, что так быстро долетели. Какой русский не любит быстрой езды, как говорится", — сказал Рогозин экипажу.
Пуск ракеты сфотографировали с борта МКС. "...Выглядит еще круче, чем с Земли!" — прокомментировал снимок космонавт Иван Вагнер.