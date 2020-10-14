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РИА Наука
https://ria.ru/20201014/mks-1579693872.html
"Союз" с самым быстрым пилотируемым кораблем стартовал с Байконура
Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-17", экипаж которого состоит из двух россиян и американки, стартовала с космодрома Байконур. Полет к Международной... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T08:47
2020-10-14T09:58
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
сергей рыжиков
роскосмос
риа наука
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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<strong>КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 14 окт — РИА Новости.</strong> Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-17", экипаж которого состоит из двух россиян и американки, стартовала с космодрома Байконур. Полет к <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> должен занять рекордно короткие три часа, передает корреспондент РИА Новости.Через несколько минут корабль отделился от третьей ступени ракеты и начал самостоятельный полет к станции. Сейчас он уже вышел на орбиту. Стыковка с МКС ожидается примерно в 11:52 мск.За время своего пути к МКС корабль сделает всего два оборота вокруг <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земли</a>. До "Союза МС-17" эту схему опробовали на нескольких грузовых кораблях "Прогресс МС", причем самому быстрому понадобилось три часа 18 минут, чтобы добраться до станции. Традиционной является двухсуточная схема, когда корабль делает 34 витка. Рекорд по скорости доставки экипажей на МКС пока принадлежит кораблю "Союз МС-06", который в сентябре 2017 года сделал это за пять часов 38 минут.На борту "Союза МС-17" российские космонавты <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рыжиков</a> и <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудь-Сверчков</a>, а также американка <a href="http://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins/" target="_blank" data-auto="true">Кэтлин Рубинс</a>. На орбите их встретят россияне <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a>, <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a> и американский астронавт <a href="http://ria.ru/person_kris-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Крис Кэссиди</a>, которые 22 октября покинут МКС, а новый экипаж пробудет в космосе 177 дней — до 9 апреля 2021 года.Помимо научных экспериментов, новому экипажу на орбите предстоит продолжить поиски места утечки воздуха в российском модуле "Звезда". Скорость падения давления на МКС составляет один миллиметр ртутного столба за восемь часов, однако, как сообщили РИА Новости в "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосе</a>", это не представляет опасности для экипажа и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме.
https://ria.ru/20200924/talisman-1577699265.html
https://ria.ru/20201014/mks-1579692122.html
Тихо, спокойно, без шума и пыли) Так держать!
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В этом!☝️🕶 Мы как всегда ЛУЧШИЕ!💪
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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, роскосмос, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

"Союз" с самым быстрым пилотируемым кораблем стартовал с Байконура

08:47 14.10.2020 (обновлено: 09:58 14.10.2020)
 
© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерСтарт ракеты с кораблем "Союз МС-17" с Байконура, снятый с борта МКС
Старт ракеты с кораблем Союз МС-17 с Байконура, снятый с борта МКС - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 14 окт — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-17", экипаж которого состоит из двух россиян и американки, стартовала с космодрома Байконур. Полет к Международной космической станции должен занять рекордно короткие три часа, передает корреспондент РИА Новости.
Через несколько минут корабль отделился от третьей ступени ракеты и начал самостоятельный полет к станции. Сейчас он уже вышел на орбиту. Стыковка с МКС ожидается примерно в 11:52 мск.
Онлайн-конференция экипажей корабля Союз МС-17 - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 12:19РИА Наука
Талисманом очередной экспедиции на МКС станет вязаный космонавт Юрий
За время своего пути к МКС корабль сделает всего два оборота вокруг Земли. До "Союза МС-17" эту схему опробовали на нескольких грузовых кораблях "Прогресс МС", причем самому быстрому понадобилось три часа 18 минут, чтобы добраться до станции. Традиционной является двухсуточная схема, когда корабль делает 34 витка. Рекорд по скорости доставки экипажей на МКС пока принадлежит кораблю "Союз МС-06", который в сентябре 2017 года сделал это за пять часов 38 минут.
На борту "Союза МС-17" российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс. На орбите их встретят россияне Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди, которые 22 октября покинут МКС, а новый экипаж пробудет в космосе 177 дней — до 9 апреля 2021 года.
Вывоз ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-17 на стартовый комплекс площадки №31 космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
Вчера, 08:29РИА Наука
Эксперт назвал плюсы быстрых схем полета "Союзов" к МКС
Помимо научных экспериментов, новому экипажу на орбите предстоит продолжить поиски места утечки воздуха в российском модуле "Звезда". Скорость падения давления на МКС составляет один миллиметр ртутного столба за восемь часов, однако, как сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", это не представляет опасности для экипажа и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме.
 
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РИА НаукаСергей Кудь-СверчковКэтлин РубинсСергей РыжиковРоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
 
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