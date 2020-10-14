https://ria.ru/20201014/mks-1579693872.html

"Союз" с самым быстрым пилотируемым кораблем стартовал с Байконура

Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-17", экипаж которого состоит из двух россиян и американки, стартовала с космодрома Байконур. Полет к Международной... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T08:47

2020-10-14T08:47

2020-10-14T09:58

сергей кудь-сверчков

кэтлин рубинс

сергей рыжиков

роскосмос

риа наука

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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<strong>КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 14 окт — РИА Новости.</strong> Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-17", экипаж которого состоит из двух россиян и американки, стартовала с космодрома Байконур. Полет к <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> должен занять рекордно короткие три часа, передает корреспондент РИА Новости.Через несколько минут корабль отделился от третьей ступени ракеты и начал самостоятельный полет к станции. Сейчас он уже вышел на орбиту. Стыковка с МКС ожидается примерно в 11:52 мск.За время своего пути к МКС корабль сделает всего два оборота вокруг <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земли</a>. До "Союза МС-17" эту схему опробовали на нескольких грузовых кораблях "Прогресс МС", причем самому быстрому понадобилось три часа 18 минут, чтобы добраться до станции. Традиционной является двухсуточная схема, когда корабль делает 34 витка. Рекорд по скорости доставки экипажей на МКС пока принадлежит кораблю "Союз МС-06", который в сентябре 2017 года сделал это за пять часов 38 минут.На борту "Союза МС-17" российские космонавты <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рыжиков</a> и <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудь-Сверчков</a>, а также американка <a href="http://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins/" target="_blank" data-auto="true">Кэтлин Рубинс</a>. На орбите их встретят россияне <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a>, <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a> и американский астронавт <a href="http://ria.ru/person_kris-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Крис Кэссиди</a>, которые 22 октября покинут МКС, а новый экипаж пробудет в космосе 177 дней — до 9 апреля 2021 года.Помимо научных экспериментов, новому экипажу на орбите предстоит продолжить поиски места утечки воздуха в российском модуле "Звезда". Скорость падения давления на МКС составляет один миллиметр ртутного столба за восемь часов, однако, как сообщили РИА Новости в "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосе</a>", это не представляет опасности для экипажа и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме.

https://ria.ru/20200924/talisman-1577699265.html

https://ria.ru/20201014/mks-1579692122.html

emalex Тихо, спокойно, без шума и пыли) Так держать! 62

Aleksandr63s В этом!☝️🕶 Мы как всегда ЛУЧШИЕ!💪 48

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, роскосмос, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука