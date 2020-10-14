https://ria.ru/20201014/lenoblast-1579711313.html

Дрозденко: Ленобласть, сохраняя экономику, усиливают антиковидные меры

Власти Ленинградской области в эпоху пандемии коронавируса, с тем, чтобы сохранить экономическую активность и избежать введения новых ограничений, закупают... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T10:37

2020-10-14T10:37

2020-10-14T10:37

ленинградская область

александр дрозденко

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости</strong>. Власти Ленинградской области в эпоху пандемии коронавируса, с тем, чтобы сохранить экономическую активность и избежать введения новых ограничений, закупают препараты и необходимую больницам аппаратуру, усиливают контроль исполнения масочного режима и увеличивают объемы тестирования, сообщил губернатор области <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko" target="_blank">Александр Дрозденко</a>.По его словам, региональные власти в два раза увеличивают объемы тестирования. Для этого в лаборатории закуплено дополнительное оборудование, а также увеличено число сотрудников."Лаборатории работают в режиме 24/7; 21 контрольная бригада из состава сотрудников администрации проверяет соблюдение масочного режима и требований Роспотребнадзора", - сообщил губернатор на своей официальной странице в Инстаграм.Кроме того, в регионе сохраняется режим "светофор", чтобы эффективно распределять ресурсы на территории.Также региональные власти выделили из бюджета дополнительно 5 миллионов рублей на бесплатное лекарственное обеспечение заболевших коронавирусной инфекцией, проходящих лечение на дому , по рецепту врача."В основном планируется приобретение фавипиравира", — сказал Дрозденко.

https://ria.ru/20200928/vaktsina-1577882343.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко