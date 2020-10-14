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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20201014/lenoblast-1579711313.html
Дрозденко: Ленобласть, сохраняя экономику, усиливают антиковидные меры
Власти Ленинградской области в эпоху пандемии коронавируса, с тем, чтобы сохранить экономическую активность и избежать введения новых ограничений, закупают... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T10:37
2020-10-14T10:37
ленинградская область
александр дрозденко
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости</strong>. Власти Ленинградской области в эпоху пандемии коронавируса, с тем, чтобы сохранить экономическую активность и избежать введения новых ограничений, закупают препараты и необходимую больницам аппаратуру, усиливают контроль исполнения масочного режима и увеличивают объемы тестирования, сообщил губернатор области <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko" target="_blank">Александр Дрозденко</a>.По его словам, региональные власти в два раза увеличивают объемы тестирования. Для этого в лаборатории закуплено дополнительное оборудование, а также увеличено число сотрудников."Лаборатории работают в режиме 24/7; 21 контрольная бригада из состава сотрудников администрации проверяет соблюдение масочного режима и требований Роспотребнадзора", - сообщил губернатор на своей официальной странице в Инстаграм.Кроме того, в регионе сохраняется режим "светофор", чтобы эффективно распределять ресурсы на территории.Также региональные власти выделили из бюджета дополнительно 5 миллионов рублей на бесплатное лекарственное обеспечение заболевших коронавирусной инфекцией, проходящих лечение на дому , по рецепту врача."В основном планируется приобретение фавипиравира", — сказал Дрозденко.
https://ria.ru/20200928/vaktsina-1577882343.html
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александр дрозденко

Дрозденко: Ленобласть, сохраняя экономику, усиливают антиковидные меры

10:37 14.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Власти Ленинградской области в эпоху пандемии коронавируса, с тем, чтобы сохранить экономическую активность и избежать введения новых ограничений, закупают препараты и необходимую больницам аппаратуру, усиливают контроль исполнения масочного режима и увеличивают объемы тестирования, сообщил губернатор области Александр Дрозденко.
По его словам, региональные власти в два раза увеличивают объемы тестирования. Для этого в лаборатории закуплено дополнительное оборудование, а также увеличено число сотрудников.
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"Лаборатории работают в режиме 24/7; 21 контрольная бригада из состава сотрудников администрации проверяет соблюдение масочного режима и требований Роспотребнадзора", - сообщил губернатор на своей официальной странице в Инстаграм.
Кроме того, в регионе сохраняется режим "светофор", чтобы эффективно распределять ресурсы на территории.
"Больницы области продолжают принимать дополнительное оборудование. За последние четыре месяца поставлено: 290 аппаратов ИВЛ, 1876 мониторов слежения, три аппарата КТ. Закупается низкотемпературный холодильник для организации вакцинации от COVID-19 во Всеволожскую КМБ", — отметил он.
Также региональные власти выделили из бюджета дополнительно 5 миллионов рублей на бесплатное лекарственное обеспечение заболевших коронавирусной инфекцией, проходящих лечение на дому , по рецепту врача.
"В основном планируется приобретение фавипиравира", — сказал Дрозденко.
 
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
 
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