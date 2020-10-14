https://ria.ru/20201014/lavrov-1579742533.html

Лавров оценил перспективы российско-японских отношений

Новые власти Японии подтвердили преемственность политики предыдущего руководства, РФ это приветствует, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T12:46

2020-10-14T12:46

2020-10-14T12:46

есихидэ суга

синдзо абэ

сергей лавров

япония

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Новые власти Японии подтвердили преемственность политики предыдущего руководства, РФ это приветствует, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Пока я ощущаю, что наши японские соседи подтвердили преемственность в отношениях, нацеленность на их развитие во всех областях, и мы это приветствуем, потому что это отражает принципиальные подходы России, которые были закреплены в совместных договоренностях предшественника господина Суги, которые гласят, что только полноценное, полномасштабное партнерство и в экономике, и в сфере технологий, и в гуманитарной сфере и, конечно же, в сфере сближения и координации наших внешнеполитических подходов может вывести отношения на качественно новый уровень", - сказал он в интервью трем российским радиостанциям, включая радио <a href="https://radiosputnik.ria.ru/" target="_blank">Sputnik</a>.<a href="http://ria.ru/person_esikhide-suga/" target="_blank" data-auto="true">Ёсихидэ Суга</a> 16 сентября подавляющим большинством голосов депутатов обеих палат японского парламента был избран 99-м премьер-министром <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a>, сменив на этом посту ушедшего в отставку по состоянию здоровья <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a>.

https://ria.ru/20200930/yaponiya-1577975992.html

япония

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

есихидэ суга, синдзо абэ, сергей лавров, япония, в мире