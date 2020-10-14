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Лавров оценил перспективы российско-японских отношений
Новые власти Японии подтвердили преемственность политики предыдущего руководства, РФ это приветствует, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T12:46
2020-10-14T12:46
есихидэ суга
синдзо абэ
сергей лавров
япония
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Новые власти Японии подтвердили преемственность политики предыдущего руководства, РФ это приветствует, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Пока я ощущаю, что наши японские соседи подтвердили преемственность в отношениях, нацеленность на их развитие во всех областях, и мы это приветствуем, потому что это отражает принципиальные подходы России, которые были закреплены в совместных договоренностях предшественника господина Суги, которые гласят, что только полноценное, полномасштабное партнерство и в экономике, и в сфере технологий, и в гуманитарной сфере и, конечно же, в сфере сближения и координации наших внешнеполитических подходов может вывести отношения на качественно новый уровень", - сказал он в интервью трем российским радиостанциям, включая радио <a href="https://radiosputnik.ria.ru/" target="_blank">Sputnik</a>.<a href="http://ria.ru/person_esikhide-suga/" target="_blank" data-auto="true">Ёсихидэ Суга</a> 16 сентября подавляющим большинством голосов депутатов обеих палат японского парламента был избран 99-м премьер-министром <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a>, сменив на этом посту ушедшего в отставку по состоянию здоровья <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a>.
https://ria.ru/20200930/yaponiya-1577975992.html
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есихидэ суга, синдзо абэ, сергей лавров, япония, в мире

Лавров оценил перспективы российско-японских отношений

12:46 14.10.2020
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Новые власти Японии подтвердили преемственность политики предыдущего руководства, РФ это приветствует, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Пока я ощущаю, что наши японские соседи подтвердили преемственность в отношениях, нацеленность на их развитие во всех областях, и мы это приветствуем, потому что это отражает принципиальные подходы России, которые были закреплены в совместных договоренностях предшественника господина Суги, которые гласят, что только полноценное, полномасштабное партнерство и в экономике, и в сфере технологий, и в гуманитарной сфере и, конечно же, в сфере сближения и координации наших внешнеполитических подходов может вывести отношения на качественно новый уровень", - сказал он в интервью трем российским радиостанциям, включая радио Sputnik.
Ёсихидэ Суга 16 сентября подавляющим большинством голосов депутатов обеих палат японского парламента был избран 99-м премьер-министром Японии, сменив на этом посту ушедшего в отставку по состоянию здоровья Синдзо Абэ.
Избранный председателем правящей в Японии Либерально-демократической партии Есихидэ Суга - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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Есихидэ СугаСиндзо АбэСергей ЛавровЯпонияВ мире
 
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