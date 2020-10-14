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https://ria.ru/20201014/lavrov-1579725679.html
Лавров заявил, что бегать и унижаться перед ЕС — ниже достоинства России
Экономические интересы России и Евросоюза должны сохраняться, но бегать и унижаться — ниже достоинства Москвы, сказал глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T11:35
2020-10-14T17:11
большое интервью сергея лаврова
россия
сергей лавров
евросоюз
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Экономические интересы России и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> должны сохраняться, но бегать и унижаться — ниже достоинства <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, сказал глава МИД России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Ранее во вторник глава МИД России Сергей Лавров, комментируя в том числе ситуацию вокруг инцидента с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, не исключил, что Россия может перестать общаться с Евросоюзом. В то же время Боррель высказался за сохранение открытыми каналов связи с Москвой и расширение сотрудничества в представляющих взаимный интерес областях, несмотря на санкции.
О, Господи! Ну неужели дошло!!!
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Кто конкретно из руководства бегает и унижается?
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россия
РИА Новости
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Новости
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большое интервью сергея лаврова, россия, сергей лавров, евросоюз, в мире

Лавров заявил, что бегать и унижаться перед ЕС — ниже достоинства России

11:35 14.10.2020 (обновлено: 17:11 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир СергеевФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Экономические интересы России и Евросоюза должны сохраняться, но бегать и унижаться — ниже достоинства Москвы, сказал глава МИД России Сергей Лавров.

"Экономические интересы должны сохраняться. И экономические операторы должны сами решать, что им выгодно, а что не выгодно. Но бегать и унижаться — я считаю, ниже нашего достоинства", — сказал Лавров в интервью радиостанциям

Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".

Ранее во вторник глава МИД России Сергей Лавров, комментируя в том числе ситуацию вокруг инцидента с Алексеем Навальным, не исключил, что Россия может перестать общаться с Евросоюзом. В то же время Боррель высказался за сохранение открытыми каналов связи с Москвой и расширение сотрудничества в представляющих взаимный интерес областях, несмотря на санкции.
 
Обсудить31
Большое интервью Сергея ЛавроваРоссияСергей ЛавровЕвросоюзВ мире
 
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