https://ria.ru/20201014/lavrov-1579725679.html

Лавров заявил, что бегать и унижаться перед ЕС — ниже достоинства России

Экономические интересы России и Евросоюза должны сохраняться, но бегать и унижаться — ниже достоинства Москвы, сказал глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T11:35

2020-10-14T11:35

2020-10-14T17:11

большое интервью сергея лаврова

россия

сергей лавров

евросоюз

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Экономические интересы России и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> должны сохраняться, но бегать и унижаться — ниже достоинства <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, сказал глава МИД России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Ранее во вторник глава МИД России Сергей Лавров, комментируя в том числе ситуацию вокруг инцидента с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, не исключил, что Россия может перестать общаться с Евросоюзом. В то же время Боррель высказался за сохранение открытыми каналов связи с Москвой и расширение сотрудничества в представляющих взаимный интерес областях, несмотря на санкции.

Olga Fancelli О, Господи! Ну неужели дошло!!! 148

Gloomy Humorist Кто конкретно из руководства бегает и унижается? 83

31

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

большое интервью сергея лаврова, россия, сергей лавров, евросоюз, в мире