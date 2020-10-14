https://ria.ru/20201014/lavrov-1579720247.html

Лавров рассказал, как должно идти политическое урегулирование в Карабахе

Политическое урегулирование в Нагорном Карабахе должно идти параллельно с воплощением договоренностей на земле, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T11:16

2020-10-14T11:16

2020-10-14T11:37

обсе

сергей лавров

нагорно-карабахская республика

москва

сша

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

большое интервью сергея лаврова

нагорный карабах

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577555198_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_340f2e4d425eb77970057e75dd8052c3.jpg

<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Политическое урегулирование в Нагорном Карабахе должно идти параллельно с воплощением договоренностей на земле, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Думаю, что сейчас вот эти печальные события должны помочь активизировать политический процесс параллельно с решением на земле вопроса безопасности", - указал российский министр."Конечно, политическое урегулирование возможно. Предложения, которые сопредседатели прорабатывали и продолжают прорабатывать, остаются на столе переговоров. Их содержание уже известно. - это поэтапное, постепенное освобождение районов вокруг Карабаха при соблюдении гарантий безопасности Карабаха и при обеспечении, до того, как будет определен окончательный статус Карабаха, надежной связи между Арменией и Карабахом", - сказал Лавров в интервью российским радиостанциям.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, США и Франции - стран-сопредседательниц Минской группы ОБСЕ по Карабаху - призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

1

нагорно-карабахская республика

москва

сша

нагорный карабах

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, сергей лавров, нагорно-карабахская республика, москва, сша, большое интервью сергея лаврова, нагорный карабах, в мире