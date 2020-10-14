https://ria.ru/20201014/koronavirus-1579844698.html

Путин и Эрдоган обсудили взаимодействие по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили взаимодействие по борьбе с коронавирусом, включая кооперацию в области... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T19:58

2020-10-14T19:58

2020-10-14T19:58

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578836085_0:0:2949:1659_1400x0_80_0_0_b6697633b65b554f5d77a852c335e075.jpg

<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> и президент <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank" data-auto="true">Реджеп Тайип Эрдоган</a> обсудили взаимодействие по борьбе с коронавирусом, включая кооперацию в области разработки и производства вакцин, сообщает в среду пресс-служба Кремля."Рассмотрен также ряд вопросов двустороннего сотрудничества. Отфиксирована обоюдная заинтересованность во взаимодействии по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая кооперацию в области разработки и производства вакцин. Будут даны соответствующие указания профильным ведомствам", - говорится в сообщении.Кроме того, лидеры двух стран условились о поддержании дальнейших регулярных контактов РФ и Турции по дипломатическим и военным каналам."Условлено также о поддержании дальнейших регулярных контактов по дипломатическим и военным каналам", - добавляется в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201014/koronavirus-1579815624.html

10

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире