https://ria.ru/20201014/koronavirus-1579844698.html
Путин и Эрдоган обсудили взаимодействие по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили взаимодействие по борьбе с коронавирусом, включая кооперацию в области... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T19:58
2020-10-14T19:58
2020-10-14T19:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> и президент <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank" data-auto="true">Реджеп Тайип Эрдоган</a> обсудили взаимодействие по борьбе с коронавирусом, включая кооперацию в области разработки и производства вакцин, сообщает в среду пресс-служба Кремля."Рассмотрен также ряд вопросов двустороннего сотрудничества. Отфиксирована обоюдная заинтересованность во взаимодействии по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая кооперацию в области разработки и производства вакцин. Будут даны соответствующие указания профильным ведомствам", - говорится в сообщении.Кроме того, лидеры двух стран условились о поддержании дальнейших регулярных контактов РФ и Турции по дипломатическим и военным каналам."Условлено также о поддержании дальнейших регулярных контактов по дипломатическим и военным каналам", - добавляется в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201014/koronavirus-1579815624.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире