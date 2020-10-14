https://ria.ru/20201014/koronavirus-1579818574.html

Глава СПЧ предложил решить, как учить детей в условиях коронавируса

В Совете по правам человека при президенте РФ считают, что необходимо решить, как учить детей в условиях распространения коронавирусной инфекции. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T17:44

2020-10-14T17:44

2020-10-14T17:44

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

валерий фадеев

совет по правам человека при президенте рф (спч)

образование - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576882611_0:0:1500:845_1400x0_80_0_0_a6fd5653b2311d933d30c980e98fda13.jpg

<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> В Совете по правам человека при президенте РФ считают, что необходимо решить, как учить детей в условиях распространения коронавирусной инфекции.В среду прошло заседание Президиума СПЧ, участники обсудили темы для возможного дальнейшего представления их главе государства."Градостроительная тема - это наша тема, образование - еще одна мощная тема. Опять школы <a href="https://ria.ru/20201014/shkola-1579695337.html" target="_blank">переводятся на дистанционный режим</a>, теперь для старшеклассников, и система снова работает по принципу "включил-выключил". Поскольку, судя по всему, эпидемия надолго, надо искать более тонкие формы работы в этом направлении. Сначала надо решить, как учить детей в этих сложных условиях", - приводятся на сайте СПЧ слова председателя Совета <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Fadeev/" target="_blank" data-auto="true">Валерия Фадеева</a>.Отмечается, что на заседании заместитель председателя СПЧ Ирина Киркора обратила внимание на вопросы доступности медпомощи после оптимизации системы здравоохранения, системы донорства костного мозга, обеспечения жильем детей-сирот и индексацию пенсий работающим пенсионерам."Член СПЧ, исполнительный директор международного информагентства "Россия сегодня" <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Vyshinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Вышинский</a> выступил с предложением ввести ответственность за нарушение прав соотечественников за рубежом, защитить право на свободу получения информации россиянами и нашими соотечественниками и ввести ответственность интернет-платформ за нарушение этого права", - добавляется в сообщении на сайте Совета.Кроме того, член СПЧ <a href="http://ria.ru/person_Eva_Merkacheva/" target="_blank" data-auto="true">Ева Меркачева</a> проинформировала о сложной ситуации в СИЗО в период распространения коронавирусной инфекции."Участники заседания также обсудили ход исполнения поручений президента России, вопросы дальнейшего развития НКО и ряд других тем", - добавляется в сообщении.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201014/shkoly-1579695752.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч), образование - общество