Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201014/koronavirus-1579818574.html
Глава СПЧ предложил решить, как учить детей в условиях коронавируса
В Совете по правам человека при президенте РФ считают, что необходимо решить, как учить детей в условиях распространения коронавирусной инфекции. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T17:44
2020-10-14T17:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
валерий фадеев
совет по правам человека при президенте рф (спч)
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576882611_0:0:1500:845_1400x0_80_0_0_a6fd5653b2311d933d30c980e98fda13.jpg
<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> В Совете по правам человека при президенте РФ считают, что необходимо решить, как учить детей в условиях распространения коронавирусной инфекции.В среду прошло заседание Президиума СПЧ, участники обсудили темы для возможного дальнейшего представления их главе государства."Градостроительная тема - это наша тема, образование - еще одна мощная тема. Опять школы <a href="https://ria.ru/20201014/shkola-1579695337.html" target="_blank">переводятся на дистанционный режим</a>, теперь для старшеклассников, и система снова работает по принципу "включил-выключил". Поскольку, судя по всему, эпидемия надолго, надо искать более тонкие формы работы в этом направлении. Сначала надо решить, как учить детей в этих сложных условиях", - приводятся на сайте СПЧ слова председателя Совета <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Fadeev/" target="_blank" data-auto="true">Валерия Фадеева</a>.Отмечается, что на заседании заместитель председателя СПЧ Ирина Киркора обратила внимание на вопросы доступности медпомощи после оптимизации системы здравоохранения, системы донорства костного мозга, обеспечения жильем детей-сирот и индексацию пенсий работающим пенсионерам."Член СПЧ, исполнительный директор международного информагентства "Россия сегодня" <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Vyshinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Вышинский</a> выступил с предложением ввести ответственность за нарушение прав соотечественников за рубежом, защитить право на свободу получения информации россиянами и нашими соотечественниками и ввести ответственность интернет-платформ за нарушение этого права", - добавляется в сообщении на сайте Совета.Кроме того, член СПЧ <a href="http://ria.ru/person_Eva_Merkacheva/" target="_blank" data-auto="true">Ева Меркачева</a> проинформировала о сложной ситуации в СИЗО в период распространения коронавирусной инфекции."Участники заседания также обсудили ход исполнения поручений президента России, вопросы дальнейшего развития НКО и ряд других тем", - добавляется в сообщении.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201014/shkoly-1579695752.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576882611_0:0:1398:1048_1400x0_80_0_0_47cc622f62750fe73ebe757726c5a4d5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч), образование - общество

Глава СПЧ предложил решить, как учить детей в условиях коронавируса

17:44 14.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей ГунеевСоветник президента РФ председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Советник президента РФ председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. В Совете по правам человека при президенте РФ считают, что необходимо решить, как учить детей в условиях распространения коронавирусной инфекции.
В среду прошло заседание Президиума СПЧ, участники обсудили темы для возможного дальнейшего представления их главе государства.
"Градостроительная тема - это наша тема, образование - еще одна мощная тема. Опять школы переводятся на дистанционный режим, теперь для старшеклассников, и система снова работает по принципу "включил-выключил". Поскольку, судя по всему, эпидемия надолго, надо искать более тонкие формы работы в этом направлении. Сначала надо решить, как учить детей в этих сложных условиях", - приводятся на сайте СПЧ слова председателя Совета Валерия Фадеева.
Отмечается, что на заседании заместитель председателя СПЧ Ирина Киркора обратила внимание на вопросы доступности медпомощи после оптимизации системы здравоохранения, системы донорства костного мозга, обеспечения жильем детей-сирот и индексацию пенсий работающим пенсионерам.
Ученики во время урока - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
Вчера, 09:08
В московских школах введут новый формат преподавания
"Член СПЧ, исполнительный директор международного информагентства "Россия сегодня" Кирилл Вышинский выступил с предложением ввести ответственность за нарушение прав соотечественников за рубежом, защитить право на свободу получения информации россиянами и нашими соотечественниками и ввести ответственность интернет-платформ за нарушение этого права", - добавляется в сообщении на сайте Совета.
Кроме того, член СПЧ Ева Меркачева проинформировала о сложной ситуации в СИЗО в период распространения коронавирусной инфекции.
"Участники заседания также обсудили ход исполнения поручений президента России, вопросы дальнейшего развития НКО и ряд других тем", - добавляется в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Обсудить0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВалерий ФадеевСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Образование - Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02Венесуэла начала испытания российской вакцины от COVID-19
00:42На МКС отказала российская система получения кислорода
00:37ЕС опубликует антироссийский санкционный список по делу Навального
00:27Сериалы и фильмы на Netflix стали доступны в русской озвучке
00:21Стартовал новый этап продаж туров по России с кешбэком
00:10Роспотребнадзор сообщил, как снизить риск заражения COVID-19 на треть
00:07Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от наличных из-за коронавируса
00:05Не засиживайся в чате: тигра застали у дерева посланий
23:40Лоза подаст в суд на Первый канал
23:23Нижегородский стрелок стоял на школьном учете за интерес к оружию
23:05В Москве умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:00Путин наградил Турчака орденом Александра Невского
22:53Ереван заявил об отказе Турции пропустить гуманитарную помощь в Армению
22:48Путин наградил Нюту Федермессер орденом Почета
22:38Московских врачей наградили орденом за борьбу с COVID-19
22:35Путин наградил Кудрина орденом "За заслуги перед отечеством" II степени
22:19Кристина Асмус заразилась коронавирусом
22:18В московском торговом центре обрушился потолок
22:18Власти Подмосковья опровергли данные о школьных каникулах из-за COVID-19
22:15Минздрав зарегистрировал еще два препарата для лечения COVID-19
Лента новостейМолния