Глава СПЧ предложил решить, как учить детей в условиях коронавируса
© РИА Новости / Сергей ГунеевСоветник президента РФ председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. В Совете по правам человека при президенте РФ считают, что необходимо решить, как учить детей в условиях распространения коронавирусной инфекции.
В среду прошло заседание Президиума СПЧ, участники обсудили темы для возможного дальнейшего представления их главе государства.
"Градостроительная тема - это наша тема, образование - еще одна мощная тема. Опять школы переводятся на дистанционный режим, теперь для старшеклассников, и система снова работает по принципу "включил-выключил". Поскольку, судя по всему, эпидемия надолго, надо искать более тонкие формы работы в этом направлении. Сначала надо решить, как учить детей в этих сложных условиях", - приводятся на сайте СПЧ слова председателя Совета Валерия Фадеева.
Отмечается, что на заседании заместитель председателя СПЧ Ирина Киркора обратила внимание на вопросы доступности медпомощи после оптимизации системы здравоохранения, системы донорства костного мозга, обеспечения жильем детей-сирот и индексацию пенсий работающим пенсионерам.
"Член СПЧ, исполнительный директор международного информагентства "Россия сегодня" Кирилл Вышинский выступил с предложением ввести ответственность за нарушение прав соотечественников за рубежом, защитить право на свободу получения информации россиянами и нашими соотечественниками и ввести ответственность интернет-платформ за нарушение этого права", - добавляется в сообщении на сайте Совета.
Кроме того, член СПЧ Ева Меркачева проинформировала о сложной ситуации в СИЗО в период распространения коронавирусной инфекции.
"Участники заседания также обсудили ход исполнения поручений президента России, вопросы дальнейшего развития НКО и ряд других тем", - добавляется в сообщении.
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