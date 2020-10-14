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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201014/koronavirus-1579762575.html
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в Архангельской области
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе визита в Архангельскую область рекомендовала распространить масочный режим на транспорте и в магазинах по всей... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T14:09
2020-10-14T14:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр цыбульский
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
архангельская область
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<strong>МУРМАНСК, 14 окт – РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> в ходе визита в <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Архангельскую область</a> рекомендовала распространить масочный режим на транспорте и в магазинах по всей территории региона, сообщила пресс-служба правительства области.Вопросы недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории Архангельской области стали предметом обсуждения главы Роспотребнадзора РФ с губернатором <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Cybulskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александром Цыбульским</a>."Хотела бы предложить распространить обязательное требование носить маски на транспорте и в торговых точках на все муниципалитеты. Я думаю, что это будет крайне важно с учетом растущих цифр. Следовало бы предложить и даже обязать людей старше 65 лет в этот период до стабилизации ситуации оставаться дома", – сказала Попова.По ее словам, решение о том, будут ли ходить на работу люди старше 65 лет и какие условия им будут созданы, нужно оставить на усмотрение работодателя. Цыбульский, в свою очередь, поблагодарил главу ведомства за рекомендации, данные в летний период, которые помогли переломить ситуацию в <a href="http://ria.ru/location_Severodvinsk/" target="_blank" data-auto="true">Северодвинске</a>, где был скачок распространения инфекции.По мнению главы Роспотребнадзора, еще одной эффективной мерой в борьбе с распространением коронавируса может стать сокращение времени работы предприятий общественного питания."Вечерние мероприятия, особенно массовые ночные, – это всегда очень высокий риск. Конечно, после 23 часов люди, как правило, теряют контроль, и никто в масках не ходит. Именно это нужно сегодня остановить", – считает главный санитарный врач страны.По ее словам, сегодня в стране основным местом инфицирования людей являются общественный транспорт и торговые центры, где традиционно происходит скопление большого количества людей.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
архангельская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр цыбульский, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), архангельская область, общество

Попова оценила ситуацию с коронавирусом в Архангельской области

14:09 14.10.2020 (обновлено: 14:54 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МУРМАНСК, 14 окт – РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе визита в Архангельскую область рекомендовала распространить масочный режим на транспорте и в магазинах по всей территории региона, сообщила пресс-служба правительства области.
Вопросы недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории Архангельской области стали предметом обсуждения главы Роспотребнадзора РФ с губернатором Александром Цыбульским.
"Хотела бы предложить распространить обязательное требование носить маски на транспорте и в торговых точках на все муниципалитеты. Я думаю, что это будет крайне важно с учетом растущих цифр. Следовало бы предложить и даже обязать людей старше 65 лет в этот период до стабилизации ситуации оставаться дома", – сказала Попова.
По ее словам, решение о том, будут ли ходить на работу люди старше 65 лет и какие условия им будут созданы, нужно оставить на усмотрение работодателя. Цыбульский, в свою очередь, поблагодарил главу ведомства за рекомендации, данные в летний период, которые помогли переломить ситуацию в Северодвинске, где был скачок распространения инфекции.
По мнению главы Роспотребнадзора, еще одной эффективной мерой в борьбе с распространением коронавируса может стать сокращение времени работы предприятий общественного питания.
"Вечерние мероприятия, особенно массовые ночные, – это всегда очень высокий риск. Конечно, после 23 часов люди, как правило, теряют контроль, и никто в масках не ходит. Именно это нужно сегодня остановить", – считает главный санитарный врач страны.
По ее словам, сегодня в стране основным местом инфицирования людей являются общественный транспорт и торговые центры, где традиционно происходит скопление большого количества людей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ЦыбульскийКоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Архангельская областьОбщество
 
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