https://ria.ru/20201014/koronavirus-1579724858.html
В России за сутки 7920 человек вылечились от коронавируса
За сутки в России выписаны 7 920 человек после COVID-19, за все время выздоровели 1 039 705, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T11:32
2020-10-14T11:32
2020-10-14T11:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
ростовская область
санкт-петербург
общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт – РИА Новости.</strong> За сутки в России выписаны 7 920 человек после COVID-19, за все время выздоровели 1 039 705, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, 1970 человек выписаны в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, 307 – в <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>, 300 – в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
москва
ростовская область
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, москва, ростовская область, санкт-петербург, общество