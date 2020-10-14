https://ria.ru/20201014/koronavirus-1579724373.html

В России за сутки умерли 239 пациентов с коронавирусом

За сутки в России зарегистрированы 239 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 23 205, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T11:32

2020-10-14T11:32

2020-10-14T11:32

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

ростовская область

санкт-петербург

общество

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<strong>МОСКВА, 14 окт – РИА Новости.</strong> За сутки в России зарегистрированы 239 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 23 205, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, 52 человека умерли в Москве, 30 – в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, девять – в <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

москва

ростовская область

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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