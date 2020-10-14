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Минздрав расширит число специальностей для дистанционных консультаций
Минздрав России с 1 января 2022 года планирует расширять число специальностей, которые могут предоставлять консультации в дистанционном виде, заявил замглавы... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T16:13
2020-10-14T16:13
павел пугачев
совет федерации рф
общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Минздрав России с 1 января 2022 года планирует расширять число специальностей, которые могут предоставлять консультации в дистанционном виде, заявил замглавы Минздрава <a href="http://ria.ru/person_pavel-pugachev/" target="_blank" data-auto="true">Павел Пугачев</a>&nbsp; на заседании Совета по делам инвалидов при <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совете Федерации</a>.По его словам, с 1 января 2021 года вступает в силу новый порядок организации медицинской реабилитации взрослых. В нем предусмотрено оказание медпомощи по реабилитации мультидисциплинарной командой. В него входят врач физической и реабилитационной медицины, кинезиотерапевты, инструкторы по лечебной физкультуре и ряд других."Мы говорим о том, что они могут уже использовать дистанционные консультации для осуществления реабилитации... Это, безусловно, важно, и мы с 1 января 2022 года планируем расширять этот список специальностей, (у которых – ред.) возможно консультации получать в дистанционном виде", - сказал он.Пугачев также добавил, что министерство внесло изменения в приказ о медицинской реабилитации детей. Оно вступит в силу с января 2021 года. В документе также предусмотрена дистанционная реабилитация.
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павел пугачев, совет федерации рф, общество

Минздрав расширит число специальностей для дистанционных консультаций

16:13 14.10.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Минздрав России с 1 января 2022 года планирует расширять число специальностей, которые могут предоставлять консультации в дистанционном виде, заявил замглавы Минздрава Павел Пугачев  на заседании Совета по делам инвалидов при Совете Федерации.
По его словам, с 1 января 2021 года вступает в силу новый порядок организации медицинской реабилитации взрослых. В нем предусмотрено оказание медпомощи по реабилитации мультидисциплинарной командой. В него входят врач физической и реабилитационной медицины, кинезиотерапевты, инструкторы по лечебной физкультуре и ряд других.
"Мы говорим о том, что они могут уже использовать дистанционные консультации для осуществления реабилитации... Это, безусловно, важно, и мы с 1 января 2022 года планируем расширять этот список специальностей, (у которых – ред.) возможно консультации получать в дистанционном виде", - сказал он.
Пугачев также добавил, что министерство внесло изменения в приказ о медицинской реабилитации детей. Оно вступит в силу с января 2021 года. В документе также предусмотрена дистанционная реабилитация.
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Павел ПугачевСовет Федерации РФОбщество
 
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