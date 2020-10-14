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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201014/karabakh-1579820242.html
МАК заявил о риске для гражданских самолетов из-за ракет в Карабахе
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) на фоне конфликта в Нагорном Карабахе предлагает принять меры для предотвращения поражений гражданских самолётов... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T17:51
2020-10-14T17:57
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
межгосударственный авиационный комитет
нагорно-карабахская республика
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Межгосударственный авиационный комитет (<a href="http://ria.ru/organization_Mezhgosudarstvennyjj_aviacionnyjj_komitet/" target="_blank" data-auto="true">МАК</a>) на фоне конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> предлагает принять меры для предотвращения поражений гражданских самолётов средствами ПВО и просит авиакомпании оценивать риски, говорится в заявлении комитета."МАК предлагает в кратчайшие сроки: принять комплекс мер, направленных на безусловное выполнение норм международного права и полное предотвращение поражений гражданских воздушных судов средствами ПВО, а также гражданских объектов и аэродромов ракетами и другими средствами поражения с учетом тактико-технических характеристик вооружения, находящегося в зоне конфликта", - говорится в заявлении.Органам УВД и провайдерам аэронавигационного обслуживания гражданской авиации комитет предлагает обеспечить координацию и взаимодействие с военными органами по выпуску уведомлений для обеспечения безопасности в зонах международных полетов.Кроме того, МАК предлагает создать в рамках ИКАО постоянно действующий орган из представителей заинтересованных государств и международных организаций для оперативного реагирования на конфликтные ситуации, угрожающие полетам гражданских воздушных судов, и контроля выполнения рекомендаций и решений ИКАО, касающихся безопасности полетов гражданской авиации и авиабезопасности в целом."Авиакомпаниям, летающим через/в регион Южного Кавказа, оценивать факторы риска для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов и/или вблизи их и строго отслеживать и соблюдать уведомления НОТАМ и АИП во избежание зон риска", - отмечается в заявлении МАК.
https://ria.ru/20201013/karabakh-1579465609.html
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html
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Новости
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РИА Новости
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нагорный карабах, межгосударственный авиационный комитет, нагорно-карабахская республика, в мире

МАК заявил о риске для гражданских самолетов из-за ракет в Карабахе

17:51 14.10.2020 (обновлено: 17:57 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела города Барда
Последствия обстрела города Барда - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) на фоне конфликта в Нагорном Карабахе предлагает принять меры для предотвращения поражений гражданских самолётов средствами ПВО и просит авиакомпании оценивать риски, говорится в заявлении комитета.
"МАК предлагает в кратчайшие сроки: принять комплекс мер, направленных на безусловное выполнение норм международного права и полное предотвращение поражений гражданских воздушных судов средствами ПВО, а также гражданских объектов и аэродромов ракетами и другими средствами поражения с учетом тактико-технических характеристик вооружения, находящегося в зоне конфликта", - говорится в заявлении.
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Органам УВД и провайдерам аэронавигационного обслуживания гражданской авиации комитет предлагает обеспечить координацию и взаимодействие с военными органами по выпуску уведомлений для обеспечения безопасности в зонах международных полетов.
Кроме того, МАК предлагает создать в рамках ИКАО постоянно действующий орган из представителей заинтересованных государств и международных организаций для оперативного реагирования на конфликтные ситуации, угрожающие полетам гражданских воздушных судов, и контроля выполнения рекомендаций и решений ИКАО, касающихся безопасности полетов гражданской авиации и авиабезопасности в целом.
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"Авиакомпаниям, летающим через/в регион Южного Кавказа, оценивать факторы риска для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов и/или вблизи их и строго отслеживать и соблюдать уведомления НОТАМ и АИП во избежание зон риска", - отмечается в заявлении МАК.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахМежгосударственный авиационный комитетНагорно-Карабахская РеспубликаВ мире
 
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