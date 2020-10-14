Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201014/karabakh-1579764261.html
Пашинян заявил о частичном отступлении в Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в видеообращении к соотечественникам, что карабахские силы "немного отступили", но Армия обороны Карабаха... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T14:15
2020-10-14T16:39
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579712601_0:252:2041:1400_1400x0_80_0_0_ae32c7f4156df1c4d5d32a9b1ecbac3b.jpg
<strong>ЕРЕВАН, 14 окт — РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> заявил в видеообращении к соотечественникам, что карабахские силы "немного отступили", но Армия обороны Карабаха продолжает контролировать ситуацию."За 18 дней боевых действий наши героические войска немного отступили на северном и южном направлениях. Противник поменял тактику, диверсионными группами пытаясь посеять панику в тылу. Армия обороны держит под контролем ситуацию, нанося противнику тяжелые потери в живой силе и технике", — сказал премьер.Он добавил, что говорит об этом, так хочет быть честным перед обществом. "В отличие от <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, которые скрывает тысячи убитых и потерю военной техники на сумму более миллиарда долларов", — добавил Пашинян.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друга в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, в Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает Турция, член НАТО. Армения, в свою очередь, входит в ОДКБ. Россия, США и Франция — сопредседатели Минской группы ОБСЕ — призвали стороны конфликта прекратить боестолкновения и начать переговоры без предварительных условий.На прошлой неделе в Москве прошли консультации при участии России, на которых Армения и Азербайджан договорились прекратить огонь для обмена пленными и телами погибших. Режим прекращения огня вступил в силу с полудня 10 октября, но уже в тот же день Баку и Ереван снова стали обвинять друг друга в нарушении перемирия.
https://ria.ru/20201014/karabakh-1579713099.html
https://ria.ru/20201014/karabakh-1579756370.html
Так сразу отступай до своих границы и поставь конец войну Азербайджану не нужно чужих территория !
75
Если он признался в «частичном отступлении», значит сдал полностью
71
16
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579712601_0:0:2027:1520_1400x0_80_0_0_4110f74c6745d8e32702849c37317dff.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
никол пашинян, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, армения, в мире

Пашинян заявил о частичном отступлении в Карабахе

14:15 14.10.2020 (обновлено: 16:39 14.10.2020)
 
© Фото : Армия обороны АрцахаВоеннослужащие армии обороны Арцаха
Военнослужащие армии обороны Арцаха - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Фото : Армия обороны Арцаха
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 14 окт — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в видеообращении к соотечественникам, что карабахские силы "немного отступили", но Армия обороны Карабаха продолжает контролировать ситуацию.
"За 18 дней боевых действий наши героические войска немного отступили на северном и южном направлениях. Противник поменял тактику, диверсионными группами пытаясь посеять панику в тылу. Армия обороны держит под контролем ситуацию, нанося противнику тяжелые потери в живой силе и технике", — сказал премьер.
Подразделения армии Армении наносят удар в зоне военного конфликта в Нагорном Карабахе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
Вчера, 10:45Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В Ереване рассказали о потерях Баку с начала конфликта в Карабахе
Он добавил, что говорит об этом, так хочет быть честным перед обществом. "В отличие от Азербайджана, которые скрывает тысячи убитых и потерю военной техники на сумму более миллиарда долларов", — добавил Пашинян.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друга в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, в Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.
Подразделения азербайджанской армии наносят артиллерийские удары - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
Вчера, 13:37Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Алиев рассказал о военных трофеях, захваченных в Карабахе
Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает Турция, член НАТО. Армения, в свою очередь, входит в ОДКБ. Россия, США и Франция — сопредседатели Минской группы ОБСЕ — призвали стороны конфликта прекратить боестолкновения и начать переговоры без предварительных условий.
На прошлой неделе в Москве прошли консультации при участии России, на которых Армения и Азербайджан договорились прекратить огонь для обмена пленными и телами погибших. Режим прекращения огня вступил в силу с полудня 10 октября, но уже в тот же день Баку и Ереван снова стали обвинять друг друга в нарушении перемирия.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
Обсудить16
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНикол ПашинянНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02Венесуэла начала испытания российской вакцины от COVID-19
00:42На МКС отказала российская система получения кислорода
00:37ЕС опубликует антироссийский санкционный список по делу Навального
00:27Сериалы и фильмы на Netflix стали доступны в русской озвучке
00:21Стартовал новый этап продаж туров по России с кешбэком
00:10Роспотребнадзор сообщил, как снизить риск заражения COVID-19 на треть
00:07Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от наличных из-за коронавируса
00:05Не засиживайся в чате: тигра застали у дерева посланий
23:40Лоза подаст в суд на Первый канал
23:23Нижегородский стрелок стоял на школьном учете за интерес к оружию
23:05В Москве умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:00Путин наградил Турчака орденом Александра Невского
22:53Ереван заявил об отказе Турции пропустить гуманитарную помощь в Армению
22:48Путин наградил Нюту Федермессер орденом Почета
22:38Московских врачей наградили орденом за борьбу с COVID-19
22:35Путин наградил Кудрина орденом "За заслуги перед отечеством" II степени
22:19Кристина Асмус заразилась коронавирусом
22:18В московском торговом центре обрушился потолок
22:18Власти Подмосковья опровергли данные о школьных каникулах из-за COVID-19
22:15Минздрав зарегистрировал еще два препарата для лечения COVID-19
Лента новостейМолния