https://ria.ru/20201014/karabakh-1579764261.html

Пашинян заявил о частичном отступлении в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в видеообращении к соотечественникам, что карабахские силы "немного отступили", но Армия обороны Карабаха... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T14:15

2020-10-14T14:15

2020-10-14T16:39

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 14 окт — РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> заявил в видеообращении к соотечественникам, что карабахские силы "немного отступили", но Армия обороны Карабаха продолжает контролировать ситуацию."За 18 дней боевых действий наши героические войска немного отступили на северном и южном направлениях. Противник поменял тактику, диверсионными группами пытаясь посеять панику в тылу. Армия обороны держит под контролем ситуацию, нанося противнику тяжелые потери в живой силе и технике", — сказал премьер.Он добавил, что говорит об этом, так хочет быть честным перед обществом. "В отличие от <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, которые скрывает тысячи убитых и потерю военной техники на сумму более миллиарда долларов", — добавил Пашинян.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друга в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, в Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает Турция, член НАТО. Армения, в свою очередь, входит в ОДКБ. Россия, США и Франция — сопредседатели Минской группы ОБСЕ — призвали стороны конфликта прекратить боестолкновения и начать переговоры без предварительных условий.На прошлой неделе в Москве прошли консультации при участии России, на которых Армения и Азербайджан договорились прекратить огонь для обмена пленными и телами погибших. Режим прекращения огня вступил в силу с полудня 10 октября, но уже в тот же день Баку и Ереван снова стали обвинять друг друга в нарушении перемирия.

https://ria.ru/20201014/karabakh-1579713099.html

https://ria.ru/20201014/karabakh-1579756370.html

vassalamunaleykum Так сразу отступай до своих границы и поставь конец войну Азербайджану не нужно чужих территория ! 75

Vətən bağı aləlvandır Ətrin gəlir Xarıbülbül Если он признался в «частичном отступлении», значит сдал полностью 71

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нагорно-карабахская республика

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, армения, в мире