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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201014/karabakh-1579762447.html
Источники в Сирии рассказали об отправке боевиков в Карабах
К отправке в Нагорный Карабах через Турцию готовится новая партия наемников из Сирии, сообщили РИА Новости источники в сирийской оппозиции, не уточнив, о каких... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T14:09
2020-10-14T14:52
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
сирия
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> К отправке в Нагорный Карабах через Турцию готовится новая партия наемников из Сирии, сообщили РИА Новости источники в сирийской оппозиции, не уточнив, о каких сроках и количестве боевиков идет речь.При этом, как рассказал по телефону один из собеседников агентства, уже воюющие там наемники несут потери.Кроме того, источники опровергли РИА Новости информацию о возвращении в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирию</a> боевиков из <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорного Карабаха</a>, уточнив, что контракты заключаются на полгода.The Wall Steet Journal ранее написала, что десятки сирийских наемников вернулись из Карабаха в САР из-за роста числа погибших в ожесточенных боях."Ни один сирийский боевик не вернулся из Нагорного Карабаха", - рассказал по телефону один из собеседников агентства, уточнив, что отправка боевиков началась с прошлого июня.Сирийский лидер <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башар Асад</a> ранее в интервью РИА Новости заявил, что боевики из Сирии перебрасываются в Карабах, и <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> использует террористов из Сирии и других стран в Нагорном Карабахе. <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a> это категорически отвергает.В свою очередь Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин также сообщал, что по имеющейся у СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов.
https://ria.ru/20201013/karabakh-1579465609.html
Фейк от армян, чтобы мы впряглись в Карабахе
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нагорный карабах
сирия
РИА Новости
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Асад о том, как Турция перебрасывает в Карабах сирийских боевиков
Асад рассказывает в интервью РИА Новости о том, как Турция перебрасывает в Карабах сирийских боевиков
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нагорный карабах, сирия, в мире

Источники в Сирии рассказали об отправке боевиков в Карабах

14:09 14.10.2020 (обновлено: 14:52 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРазрушения на улице города Степанакерт, который подвергся обстрелу
Разрушения на улице города Степанакерт, который подвергся обстрелу - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. К отправке в Нагорный Карабах через Турцию готовится новая партия наемников из Сирии, сообщили РИА Новости источники в сирийской оппозиции, не уточнив, о каких сроках и количестве боевиков идет речь.
При этом, как рассказал по телефону один из собеседников агентства, уже воюющие там наемники несут потери.
Разрушенный обстрелом кинотеатр в городе Шуши в Карабахе - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
"Попали в капкан". Почему не стихают бои в Карабахе
"(За последние дни) в Турцию доставлены тела семи погибших и 18 раненых", - сказал источник.
Кроме того, источники опровергли РИА Новости информацию о возвращении в Сирию боевиков из Нагорного Карабаха, уточнив, что контракты заключаются на полгода.
The Wall Steet Journal ранее написала, что десятки сирийских наемников вернулись из Карабаха в САР из-за роста числа погибших в ожесточенных боях.
"Ни один сирийский боевик не вернулся из Нагорного Карабаха", - рассказал по телефону один из собеседников агентства, уточнив, что отправка боевиков началась с прошлого июня.
"Время замены еще не подошло, так как замена боевиков происходит каждые шесть месяцев", - сказал источник.
Сирийский лидер Башар Асад ранее в интервью РИА Новости заявил, что боевики из Сирии перебрасываются в Карабах, и Турция использует террористов из Сирии и других стран в Нагорном Карабахе. Анкара это категорически отвергает.
В свою очередь Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин также сообщал, что по имеющейся у СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахСирияВ мире
 
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