https://ria.ru/20201014/karabakh-1579762447.html

Источники в Сирии рассказали об отправке боевиков в Карабах

К отправке в Нагорный Карабах через Турцию готовится новая партия наемников из Сирии, сообщили РИА Новости источники в сирийской оппозиции, не уточнив, о каких... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T14:09

2020-10-14T14:09

2020-10-14T14:52

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

сирия

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> К отправке в Нагорный Карабах через Турцию готовится новая партия наемников из Сирии, сообщили РИА Новости источники в сирийской оппозиции, не уточнив, о каких сроках и количестве боевиков идет речь.При этом, как рассказал по телефону один из собеседников агентства, уже воюющие там наемники несут потери.Кроме того, источники опровергли РИА Новости информацию о возвращении в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирию</a> боевиков из <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорного Карабаха</a>, уточнив, что контракты заключаются на полгода.The Wall Steet Journal ранее написала, что десятки сирийских наемников вернулись из Карабаха в САР из-за роста числа погибших в ожесточенных боях."Ни один сирийский боевик не вернулся из Нагорного Карабаха", - рассказал по телефону один из собеседников агентства, уточнив, что отправка боевиков началась с прошлого июня.Сирийский лидер <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башар Асад</a> ранее в интервью РИА Новости заявил, что боевики из Сирии перебрасываются в Карабах, и <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> использует террористов из Сирии и других стран в Нагорном Карабахе. <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a> это категорически отвергает.В свою очередь Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин также сообщал, что по имеющейся у СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов.

https://ria.ru/20201013/karabakh-1579465609.html

Юрий . Фейк от армян, чтобы мы впряглись в Карабахе 22

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нагорный карабах

сирия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Асад о том, как Турция перебрасывает в Карабах сирийских боевиков Асад рассказывает в интервью РИА Новости о том, как Турция перебрасывает в Карабах сирийских боевиков 2020-10-14T14:09 true PT1M15S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, сирия, в мире