Турция провоцирует Баку на отказ от перемирия по Карабаху, заявил эксперт
© Sputnik / Ибрагим Гашимов / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в селе Рзалар Агдамского района в Азербайджане
© Sputnik / Ибрагим Гашимов
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков считает, что Турция провоцирует Азербайджан на отказ от перемирия по Карабаху.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Турция заявила о поддержке Азербайджана, но не раз повторяла, что не участвует в конфликте.
Ранее в Минобороны Армении заявили, что военные Азербайджана атаковали военную технику на территории страны. Согласно заявлению армянского военного ведомства, удар был нанесен по подразделениям на границе с непризнанной НКР лишь на основании того, что эта техника была готова нанести удар по мирным населенным пунктам Азербайджана.
"Азербайджан грубейшим образом нарушил достигнутое в Москве соглашение о перемирии – это сделано однозначно с подачи Турции, которая подталкивает (президента Азербайджана Ильхама - ред.) Алиева к продолжению боевых действий", - сказал Сивков РИА Новости.
По его мнению, произошедшее ставит Россию перед крайне тяжелым выбором - с одной стороны, данный инцидент попадает статью №4 Договора о коллективной безопасности, согласно которой РФ должна вступить в войну на стороне Армении. С другой стороны, вооруженный конфликт с Баку для Москвы является крайне нежелательным, считает он.
По словам Сивкова, России следует оказать серьезное дипломатическое давление на Азербайджан и Турцию, заморозив крупные совместные проекты в случае продолжения поддержки Анкарой курса Баку на эскалацию агрессии.
Сивков пояснил, что сегодняшнюю атаку армии Азербайджана нельзя сравнивать с июльскими боями на армяно-азербайджанской границе в Товузском (Азербайджан) и Тавушском (Армении). По его мнению, это следует воспринимать гораздо серьёзнее – в отличие от мелких стычек, произошедших этим летом, новый удар Азербайджана по Армении говорит о том, что локальный конфликт рискует перерасти в масштабную войну с прямым участием соседних держав.
"Обе стороны продемонстрировали свою решимость пойти на самые жесткие меры. Ереван готов ударить комплексами "Искандер" по плотине на реке Кура, в результате чего половина Азербайджана будет затоплена, в свою очередь Баку может нанести удар по Мецаморской АЭС, что спровоцирует страшную экологическую катастрофу – Армении просто не станет, проблемы возникнут во всем регионе", - отметил эксперт.
Эксперт предостерёг руководство Азербайджана от дальнейшей эскалации конфликта. "Алиев встал на очень опасный путь, завершением которого может стать падение его режима, как это произошло в 1993 году со вторым президентом Азербайджана Абульфазом Эльчибеем, лишившимся власти после разгромного поражения Баку в первой карабахской войне", - подчеркнул Сивков.
13 октября, 12:16ИнфографикаНагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.