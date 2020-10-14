https://ria.ru/20201014/karabakh-1579756569.html

Турция провоцирует Баку на отказ от перемирия по Карабаху, заявил эксперт

Президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков считает, что Турция провоцирует Азербайджан на отказ от перемирия по Карабаху. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T13:37

2020-10-14T13:37

2020-10-14T13:37

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

константин сивков

нагорно-карабахская республика

москва

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Президент Академии геополитических проблем доктор военных наук <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Sivkov/" target="_blank" data-auto="true">Константин Сивков</a> считает, что Турция провоцирует Азербайджан на отказ от перемирия по Карабаху.Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Турция заявила о поддержке Азербайджана, но не раз повторяла, что не участвует в конфликте.Ранее в Минобороны Армении заявили, что военные Азербайджана атаковали военную технику на территории страны. Согласно заявлению армянского военного ведомства, удар был нанесен по подразделениям на границе с непризнанной НКР лишь на основании того, что эта техника была готова нанести удар по мирным населенным пунктам Азербайджана.По его мнению, произошедшее ставит Россию перед крайне тяжелым выбором - с одной стороны, данный инцидент попадает статью №4 Договора о коллективной безопасности, согласно которой РФ должна вступить в войну на стороне <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>. С другой стороны, вооруженный конфликт с <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> для <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> является крайне нежелательным, считает он.По словам Сивкова, России следует оказать серьезное дипломатическое давление на <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> и <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцию</a>, заморозив крупные совместные проекты в случае продолжения поддержки <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкарой</a> курса Баку на эскалацию агрессии.Сивков пояснил, что сегодняшнюю атаку армии Азербайджана нельзя сравнивать с июльскими боями на армяно-азербайджанской границе в Товузском (Азербайджан) и Тавушском (Армении). По его мнению, это следует воспринимать гораздо серьёзнее – в отличие от мелких стычек, произошедших этим летом, новый удар Азербайджана по Армении говорит о том, что локальный конфликт рискует перерасти в масштабную войну с прямым участием соседних держав.Эксперт предостерёг руководство Азербайджана от дальнейшей эскалации конфликта. "Алиев встал на очень опасный путь, завершением которого может стать падение его режима, как это произошло в 1993 году со вторым президентом Азербайджана Абульфазом Эльчибеем, лишившимся власти после разгромного поражения Баку в первой карабахской войне", - подчеркнул Сивков.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201014/lavrov-1579715258.html

https://ria.ru/20201014/voennye-1579755476.html

https://ria.ru/20201014/uslovie-1579721089.html

https://ria.ru/20201014/karabakh-1579693181.html

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нагорно-карабахская республика

москва

сша

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обсе, константин сивков, нагорно-карабахская республика, москва, сша, в мире