Алиев опроверг данные об использовании турецких F-16 в Карабахе
11:28 14.10.2020 (обновлено: 12:44 14.10.2020)
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев во время заседания Совета безопасности Азербайджана в связи с ситуацией на границе с Арменией
БАКУ, 14 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что турецкие истребители F-16 не используются в боевых операциях в Карабахе, они остались в стране после совместных с Турцией военных учений.
"Что касается участия Турции или каких-то других сторонних сил в боевых действиях, все это сплошная ложь. Касательно вопроса турецких истребителей F-16 я ранее высказывался - они находятся на территории Азербайджана, они использовались во время учений, после учений они не поднимались в воздух и не участвуют в настоящее время в боевых действиях. Помимо этого ни один турецкий военнослужащий не участвует в боевых действиях", - заявил Алиев в интервью турецкому телеканалу Haber Turk.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Лидеры России, США и Франции - стран-сопредседательниц Минской группы ОБСЕ по Карабаху - призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
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