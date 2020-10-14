https://ria.ru/20201014/karabakh-1579719915.html
Лавров: действия Турции по Карабаху должны быть прозрачны, как в Сирии
Действия Турции по Карабаху должны быть прозрачны, как это было в Сирии - Лавров РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T11:15
2020-10-14T11:15
2020-10-14T11:18
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
большое интервью сергея лаврова
нагорный карабах
сергей лавров
турция
сирия
в мире
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Действия Турции по Карабаху должны быть прозрачны, как это было в Сирии - Лавров
https://ria.ru/20201014/karabakh-1579693181.html
2
нагорный карабах
турция
сирия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
большое интервью сергея лаврова, нагорный карабах, сергей лавров, турция, сирия, в мире