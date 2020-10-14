Лавров призвал стороны в Карабахе срочно встретиться по линии военных
11:09 14.10.2020 (обновлено: 11:48 14.10.2020)
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Стороны конфликта в Нагорном Карабахе должны срочно встретиться по линии военных, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"За последние дни я несколько раз контактировал со своими коллегами в Баку и Ереване, то же самое делал (министр обороны РФ - ред.) Сергей Шойгу - общался с министрами обороны, и президент (России Владимир Путин - ред.) разговаривал с лидерами конфликтующих сторон. Наш главный вывод заключается в том, что все-таки необходимо немедленно встречаться по линии военных и согласовывать тот самый механизм контроля за прекращением огня, о котором говорится в нашем документе и который пока никто не начал обсуждать", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Лидеры России, США и Франции - стран-сопредседательниц Минской группы ОБСЕ по Карабаху - призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
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