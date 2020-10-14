https://ria.ru/20201014/karabakh-1579718192.html

Лавров призвал стороны в Карабахе срочно встретиться по линии военных

Стороны конфликта в Нагорном Карабахе должны срочно встретиться по линии военных, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T11:09

2020-10-14T11:09

2020-10-14T11:48

обсе

сша

армения

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

большое интервью сергея лаврова

сергей лавров

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Стороны конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> должны срочно встретиться по линии военных, сказал глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Франции - стран-сопредседательниц Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> по Карабаху - призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

https://ria.ru/20201013/karabakh-1579465609.html

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сша

армения

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Лавров: необходимо немедленно согласовывать механизм прекращения огня Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что президент России Владимир Путин дважды общался с ним ночью во время переговоров по Нагорному Карабаху в Москве, также подключался министр обороны Сергей Шойгу. "Во-первых, конечно, переговоры были уникальными. Но отмечу, что в решающий момент свой вклад внес президент (России Владимир Путин - ред.), потому что он контролировал наши ночные бдения, и где-то уже глубоко в ночи мы с ним два раза разговаривали. (Он - ред.) звонил. Подключался и (министр обороны - ред.) Сергей Шойгу", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва". 2020-10-14T11:09 true PT4M45S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, сша, армения, большое интервью сергея лаврова, сергей лавров, в мире