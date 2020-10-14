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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201014/karabakh-1579700389.html
Азербайджанское гостелевидение заявило об обстреле своего авто в Карабахе
Азербайджанское государственное телевидение (АЗТВ) заявило, что автомобиль телеканала попал под обстрел ВС Армении в Тертерском районе на линии соприкосновения... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T09:40
2020-10-14T09:51
сша
армения
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
азербайджан
в мире
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<strong>БАКУ, 14 окт - РИА Новости.</strong> Азербайджанское государственное телевидение <a href="http://www.aztv.az/ru/about-us" target="_blank">(АЗТВ)</a> заявило, что автомобиль телеканала попал под обстрел ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> в Тертерском районе на линии соприкосновения в Карабахе, есть пострадавший.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
сша
армения
нагорный карабах
азербайджан
РИА Новости
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сша, армения, нагорный карабах, азербайджан, в мире

Азербайджанское гостелевидение заявило об обстреле своего авто в Карабахе

09:40 14.10.2020 (обновлено: 09:51 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Валерий МельниковЛегковой автомобиль, искореженный и обгоревший в результате обстрелов Степанакерта в Нагорном Карабахе
Легковой автомобиль, искореженный и обгоревший в результате обстрелов Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
БАКУ, 14 окт - РИА Новости. Азербайджанское государственное телевидение (АЗТВ) заявило, что автомобиль телеканала попал под обстрел ВС Армении в Тертерском районе на линии соприкосновения в Карабахе, есть пострадавший.
"В результате водитель автомобиля получил ранения. Автомобиль пришел в непригодное состояние", - сообщили РИА Новости в АЗТВ.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Лидеры России, США и Франции ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаСШААрменияНагорный КарабахАзербайджанВ мире
 
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