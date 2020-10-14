https://ria.ru/20201014/karabakh-1579700389.html

Азербайджанское гостелевидение заявило об обстреле своего авто в Карабахе

Азербайджанское государственное телевидение (АЗТВ) заявило, что автомобиль телеканала попал под обстрел ВС Армении в Тертерском районе на линии соприкосновения... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T09:40

2020-10-14T09:40

2020-10-14T09:51

сша

армения

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

азербайджан

в мире

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<strong>БАКУ, 14 окт - РИА Новости.</strong> Азербайджанское государственное телевидение <a href="http://www.aztv.az/ru/about-us" target="_blank">(АЗТВ)</a> заявило, что автомобиль телеканала попал под обстрел ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> в Тертерском районе на линии соприкосновения в Карабахе, есть пострадавший.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

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азербайджан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, армения, нагорный карабах, азербайджан, в мире